Afrika Savan Fili hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

Afrika Savan Filinin Sınıflandırılması ve Evrimi

Afrika Savan Fili, günümüzde karadaki tüm canlıların en büyüğüdür ve bazı filler 6 tonun üzerinde ağırlığa sahiptir. Fillerin isminin yunanca bir kelime olan ivory’den geldiği düşünülmektedir. Bu isminde fillerin sahip olduğu uzun dişlerinden dolayı seçildiği düşünülmektedir. Afrika Savan Fillerinin, atalarının birçoğunun son buzul çağında (Tüylü Mamutlar dâhil) nesli tükenmekle birlikte,bugün kalan Asya Fili, Afrika Savan Fili ve Afrika Orman Fili olmak üzere (bir takım alt türlerin bulunduğu) üç fil türü vardır. Bu iki fil türü birbirine çok benzer olsa da (Afrika savan fili ve Afrika orman fili), Afrika Savan Fili genellikle Afrika Orman Filinden daha büyük olarak kabul edilir. Yuvarlak kulaklara ve daha düzgün uzun dişlere sahiptir.

Afrika Savan Filinin Anatomisi ve Görünümü

Afrika Savan Fili dünyadaki en büyük kara memelisidir.Erkek AfrikaSavan Fillerinin yüksekliği 3,5 metreyi buluyor ve dişiler ise yaklaşık 3 metre boyundan biraz daha küçük oluyor. Afrika Savan Fillerinin vücutları 6 – 7 metre uzunluğuna kadarçıkabiliyor.Bir Afrika Savan Filinin sivri dişleri yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olabilir ve genellikle ağırlıkları ise 50 ila 100 kilo arasında değişir. Bu yetişkin bir insanla aynıdır.Afrika Savan Filleri, her biri yaklaşık 5,0 kg ağırlığında ve yaklaşık 30 cm uzunluğundaki dört azı dişine sahiptir.Afrika SavanFilinin ağzındaki ön azı dişleriniikisi yıpranır ve parçalar halinde dökülür, arkadakiiki azı dişi ileriye doğru kayar ve Afrika Savan Filinin ağzının arkasında iki yeni azı dişi çıkar. Afrika Savan Filleri hayatları boyunca altı kez dişlerini yeniler ancak Afrika Savan Fili 40 ila 60 yaş arasında olduğunda, artık dişleri yoktur ve muhtemelen açlıktan ölür. Ne yazık ki Afrika’nın vahşi doğasında Fil ölümlerinin en sık nedenidir.

Afrika Savan Fillerinin Dağılım ve Yaşam Alanları

Afrika Savan Fillerinin atalarının tarihsel aralığı Kuzey Kutup Dairesine doğru uzanmasına rağmen, bugün Afrika Savan Fili ağırlıklı olarak Orta ve Güney Afrika’da, ovaları ve çayırlıkları dolaşıp yiyecek otlama ve su kaynakları arayan göçebe sürüler halinde bulunur. Afrika Savan Fili, biraz daha küçük Afrika Ormanı Filinin aksine, Afrika kıtasının çimenlik savan ovaları ve çalılık bölgelerini, anneleri ve yavrularının birlikte bulunduğu gruplarda yaşar.Genel olarak, Afrika Savan Filleri sürülerinde yaklaşık 10 kişi bulunur, ancak aile grupları bir araya gelip, 1000’den fazla Fil içeren bir grup oluşturmalarıda sıkça görülmektedir. Bu çok sosyal yaşam tarzı, Afrika Savan Fillerinin açık Afrika ovalarında daha savunmasız oldukları anlamına geliyor.

Afrika Savan Fillerinin Davranış ve Yaşam Tarzı

Afrika Savan Filleri sadece inanılmaz derecede girişken memeli değil, aynı zamanda çok aktif bir memelidir. Afrika Savan Filleri göçebe hayvanlardır; yani yiyecek aramak için sürekli hareket halindeler, bu yüzden bu aile sürüleri içinde hareket etmek hem yırtıcı hayvanlardan hem de uygunsuz doğa şartlarında daha fazla korunmalarını sağlar. AfrikaSavan Filinin vücudu, en ayırt edici özelliklerinden biridir ve bu ekstra uzun burun sadece yiyecek toplamak ve koparmak için esnek değildir, aynı zamanda su toplayabilir. Bedenini, sivri dişleri ile birlikte kendisini aslan gibi yırtıcılardan savunmakve çiftleşme döneminde diğer erkek fillerle savaşmak için de kullanılabilir. Afrika Savan Filleri ayrıca sevgiyi göstermek ve görmek gibi davranışları sergileyen son derece akıllı ve duygusal hayvanlar olarak düşünülür. Genç bireylere özen gösteriyor ve ölen yakınları üzülüyorlar.

Afrika Savan Fillerinin Üreme ve Yaşam Döngüleri

Afrika Savan Filleri nispeten uzun ömürlü olup ortalama yaşam süresi 60 ile 70 yıl arasındadır. Dişi AfrikaSavan Filleri 10 – 11yıl sonra cinsel olgunluğa erişirler. (çoğalabilirler)ancak 25 ile 45 yaşları arasında en verimli olduğu dönem olarak düşünülmektedir. Erkek Afrika Savan Filleri, yaklaşık 20 yaşına gelinceye kadar çoğunlukla cinsel olgunluğa erişmezler. Çiftleştikten ve 2 yıla kadar bir gebelik süresinden sonra, dişi Afrika Savan Fili tek bir yavru doğurur. (ikiz doğumlar biliniyor ancak son derece nadirdir.)Afrika Savan Fili yavrusu 2 yıl boyunca emzirilir ve kendisini destekleyecek kadar büyüyünceye kadar (yaklaşık 6 yaşına) sürülerin rehberliği ve korunması altında kalır. Bu süreçte yavru fillerin dişleri de büyümeye başlayacaktır.

Afrika Savan Fillerinin Beslenme Düzeni ve Avlanma

Büyüklüğü çok büyük olmasına rağmen, Afrika Savan Fili otçul bir memelidir; yalnızca bitki ve bitkilerden oluşan bir beslenmeyle ayakta kalır. AfrikaSavan Fillerininbeslenmesinin büyük kısmı, vücudunu kullanarak ağaçlardan ve çalılardan koparılmış yapraklardan ve dallardan oluşur. Afrika Savan Fili ayrıca meyvelerle ve otlarla beslenir ve yerdeki kökleri kazmak ve ağaç kabuğunu soymak için muazzam sivri dişlerini kullanırlar. Besinler hortum kullanarak ağız yoluyla beslenir ve Afrikalı Savan Filinin büyük, düz dişleri daha sonra bitkileri öğütme ve tabii bitkileri ezerek ve böylelikle daha kolay sindirilebilir hale getirmek için mükemmel bir araçtır.

Afrika Savan Filinin Avcıları ve Tehditler

Afrika Savan Fili, sırf büyüklüğü ve AfrikaSavan Fillerinin çoğu kez sürülerin güvenliği içinde kalması nedeniylehayatta kalma tehdidinde bulunacak gerçek bir avcı bulmuyor. Afrika Savan Filleri Afrika’nın barış içinde yaşayan devleridir ve Afrika’daki vahşi yaşam içinde diğer büyük memeliler ve kuşlar ile birlikte yaşamaktadırlar. Aslanların ve Sırtlanların, zaman zaman annesinden ayrılmış ve ayrıca yaşlı ve hasta olan ve dolayısıyla daha savunmasız olan erişkinlere saldırması bilinen bir durumdur. İnsanlar, Afrika Savan Fillerinin uzun ve sivri dişleri için avlıyorlar ve bu hayatta kalmalarının en büyük tehdidi ve kıtada yaşam alanı kaybına neden oluyorlar.

Afrika Savan Filleri Hakkında İlginç Gerçekler ve Özellikleri

19. yüzyılın başlarında, AfrikaSavanFillerinin hikâyesi, Afrika kıtasını dolaştıkları düşünülen 5 milyondan fazla kişiye sahip olmaktan çok farklıydı.Bununla birlikte, fildişine olan talebinin artması nedeniyle, Afrika’nın Savan Fillerinin popülasyonununbazı bölgelerde %85’e kadar düştüğü düşünülmektedir. Afrika Savan Fillerinin geniş kulakları, bazıları tarafından Afrika gibi şekillendirilmiş, ancak bu büyük cilt parçaları sadece işitme amaçlı değil, Filleri Afrika sıcağında serin tutmada hayati bir araçtır. Afrika’da bulunan otçulların çoğunda olduğu gibi, yavrular da hayatta kalma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için doğum yapabilirler. Yetişkin bir AfrikaSavan Fili her gün 50 galon su içebilir ve bir seferde 1,5 galon suyu kendi bünyesine alabilir.

Afrika Savan Fillerinin İnsanlarla Etkileşimi

Ne yazık ki, Afrika’daki Afrika ve egzotik harikaları (özellikle 20. yüzyılın ortalarına doğru) artan bir ilgi nedeniyle, Afrika Savan Fili nüfusunda yok olma yönünde yıkıcı bir düşüşe neden oldu. AfrikaSavan Filleri, dişleri için yıllarca avcılar tarafından vahşice öldürüldükten sonra yerli yaşam alanlarının çoğundan kayboldu.1989’da dünya fil fildişi avcılığı yasağı, nüfuslar kıtada o kadar dramatik bir şekilde düştükten sonra yerini aldı.Afrika’nın kuzey ve orta bölgelerinde Afrika Savan Fili artık nadir olarak korunan alanlarla sınırlanmış durumda ve hikâye güneyde benzer olmasına rağmen Güney Afrika Fil nüfusunun bölgedeki yaklaşık 300.000 bireyle daha iyi sonuç verdiği düşünülüyor.

Afrika Savan Fillerinin Bugünkü Koruma Durumu ve Yaşamı

Bugün, iyileşme kaydedilmesine rağmen, Afrika Savan Fili nüfusu hala artan kaçak avlanma ve yaşama ortamı tahrip ve tehdit altındadır. AfrikaSavan Fillerinin topraklarında ormansızlaşma, AfrikaSavan Fillerinin Beslenmesindeki yiyeceklerini ve barınaklarını kaybetmesi, onları vahşi ortamda daha savunmasız hale getirmesi anlamına geliyor. Yasağa rağmen, Afrika Savan Filleri, filleri fildişi için avlayan avcılar tarafından sürekli tehdit altındalar.

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