Afrika Ormanı Fili hakkında bilgiler arıyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Afrika Orman Filinin Sınıflandırılması ve Evrimi

Afrika Orman Fili, Afrika kıtasında bulunan iki fil türünden biridir. Afrika Orman Fili, Afrika Savan Filinden biraz daha küçük olmasına rağmen, halen bugün karada yaşayan en büyük hayvanlardan biridir. Bu iki fil türü birbirine çok benzer olmasına rağmen, Afrika Orman Filinin Afrika Savan Filinden daha yuvarlak kulakları ve daha sivri uçlu dişleri olduğu bilinmektedir ve Afrika Savan Fili ile Afrika Orman Filinin farklı parmak parmaklarına sahip olduğu da belirtilmektedir. Yakın zamana kadar, aynı tür olarak kabul edilirlerdi.

Afrika Ormanı Filinin Anatomisi ve Görünümü

Afrika Orman Fili, dünyadaki en büyük kara memelilerinden biridir ve yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşan erkek Afrika Ormanı Filleri ve dişi Afrika Orman Filleri 2,5 metreye kadar ulaşmaktadır. Afrika Orman Filinindişleri yaklaşık 1,5 metreye kadar uzamakta ve genellikle küçük bir yetişkin filin yaklaşık, 50 ile 100 kilo arasında ağırlığında olan İnsan ağırlığına sahiptir. Onlar, Afrika Savan Filinin sivri dişlerinden daha incedir, daha düz ve daha kısadır. Afrika Orman Filleri, her biri yaklaşık 5,0 kg ağırlığında ve yaklaşık 30 cm uzunluğunda olmak üzere dört azı dişine sahiptir. İşitme ve vücut ısısınıayarlamak için kullanılan geniş yuvarlak kulakları vardır.

Afrika Orman Filinin Dağılımı ve Yaşam Alanı

Afrika Orman Fili esas olarak orta ve güney Afrika’da, ormanlarda dolaşan göçebe sürülerde ve Afrika otlaklarında yemek için otlatarak ve su kaynaklarını arayarak yaşıyor. Genellikle daha küçük olanları, yoğun bitki örtüsündeyaşayan AfrikaSavan Filine göre daha kolay hareket etmelerini sağlayan tropikal yoğun ormanında yaşarlar. Afrikalı Orman Filleri, ormansızlaşma ve iklim değişikliği nedeniyle doğal yaşam alanlarının çoğunda tehdit altındadır ve yerli topraklarında küçük ve dar alanlarda yaşamak zorunda kalmıştır.

Afrika Orman Filinin Davranışı ve Yaşam Tarzı

Afrika Orman Fili esas olarak, yerdeki kökleri kazmak ve ağaçların kabuklarınısoymak için muazzam sivri dişlerini kullanır.Afrika Orman Fili ayrıca, aslan vb. gibi avcılardan kendisini savunmak ve çiftleşme döneminde diğer Afrika Orman Filleri ile mücadele etmek için de dişlerini kullanır.Erkekler genellikle oldukça yalnızdır ancak dişiler ve gençler sürüler olarak bilinen küçük aile gruplarını oluştururlar.Bu, daha savunmasız olan yavruların daha kolay korunmasını sağlar. Afrika Orman Filleri birkaç kilometre uzaklıktaki algılayabilecekleri bir dizi düşük frekanslı çağrı ile iletişim kurmaktadır.

Afrika Orman Filinin Üreme ve Yaşam Döngüsü

Dişi Afrika Orman Filleri, 10-11 yıl sonra cinsel olgunluğa ulaşabilir (erişebilir) ve erkek Afrika Orman Filleri ise genellikle 20 yaşına kadar cinsel olgunluğa erişemez. 2 yıl kadar süren bir gebelik süresinden sonra dişi Afrika Ormanı Fili tek bir yavru doğurur (ikiz doğumlar biliniyor ancak çok nadir).Afrika Ormanı Filininyavrusu 2 yıl boyunca emzirilir ve kendini destekleyecek yaşa ulaşıncaya kadar annesi ile birlikte kalır. Bu aşama da kendilerini savunabilmeleri için yavru Afrika Orman Fillerinin dişleri de büyümeye başlayacaktır.

Afrika Orman FilininBeslenme Düzeni ve Avları

Afrika Orman Fili otçul bir hayvandır, yalnızca bitki ve bitkilerinkabukları ile beslenir. Çoğunlukla yapraklardan ve ağaçlardaki meyveleri, otlardan ve küçük çalılardan beslenirler. Bununla birlikte, Afrika Orman Filinin ağzındaki ön taraftakiiki azı dişi aşınır ve parçalanarak düşer daha sonra arkadaki iki azı dişi öne kayar ve ağzının arka kısmında iki yeni azı dişi daha çıkar. Afrika Orman Filleri , hayatları boyunca altı kez dişlerini değiştirir ancak Afrika Ormanı Fili yaklaşık 40 ila 60 yaşlarına geldiğinde artık dişleri çıkmaz ve muhtemelen açlıktan ölürler ki bu Afrika’daki vahşi doğada ölümün ne yazık ki en yaygın nedenlerinden biridir.

Afrika Ormanı Filinin Avcıları ve Tehditleri

Afrika Ormanı Fili, esasen vücudunun büyüklüğünden ötürü hayatta kalma tehdidinde bulunacak gerçek bir avcıya sahip değildir.Bununla birlikte, aslanlar ve sırtlanlar gibi büyük etoburlar, sürüden ayrılmış, sağlık durumu kötü olan veya yaşlılıktan daha savunmasız olan fil ve yavru filleri avlayabilirler. Afrika Orman Filleri oldukça uysaldır ve Afrika’nın vahşi doğasında diğer büyük memeliler ve kuşlar ile nispeten huzur içinde yaşadıkları görülebilir.Ormansızlaşma ve doğal yaşam alanlarının kaybedilmesi, Afrika Ormanı Fili için en büyük tehditlerden biri olan kaçak avlanma filler için büyük tehditlerden bazılarıdır.

Afrika Orman Filinin Hakkında İlginç Bilgiler ve Özellikleri

Afrika Orman Fillerinin uzun ve sivri dişleri yoğun ormanlık alanlarda kolayca hareket edebilmeleri için düz yeri kavisli bir biçimde yaratılmıştır. Bu pembe renkli ve inanılmaz güzellikteki dişleri yoğun talep gördüğü için karaborsa olmuştur. Afrika Orman Fillerinin birbirine birkaç mil uzaklıktaki yoğun ormanlık alanlarda iletişim kurabilmelerine rağmen, çıkardıkları ses o kadar düşük ki insanlar tarafından duyulamıyor.Tohumların Afrika’nın ormanlarına yayılmasında önemli bir araçtır ve bu nedenle, yerli ekosistemlerinin işlemesi için hayati öneme sahiptirler.

Afrika Orman Filinin İnsanlarla İlişkisi

Ne yazık ki, Afrika’daki ve egzotik harikalarına olan ilginin artması nedeniyle, Afrika Orman Filleri nüfusu yok olma yönünde yıkıcı bir düşüşe neden oldu. 1989’da dünya çapında bir fildişi avlanma yasağı getirildi, Afrika Ormanı Fili nüfusu neyse ki iyileşmeye başladı. 1980’de yaklaşık 380.000 Afrika Orman Fili vardı, ancak yerli ülkelerinde artan insan popülasyonları nedeniyle sayıları 200.000’e düştü. Onların ormandan yoksun habitatları ve Afrika Ormanlarında fildişi için yasadışı kaçak avcılıktan dolayı nüfus oranları düşmektedir.

Afrika Orman Filinin Bugünkü Korunma Durumu ve Yaşamı

Günümüzde, bazı bölgelerde az bir düzelme görülmekle birlikte, Afrika Orman Filipopülasyonları, artan oranlarda yasadışı kaçak avlanma ve habitatın yok edilmesinden dolayı tehdit altındadır.Afrika Orman Fillerinin yaşam alanındaki ormansızlaşma, Afrikalı Orman Fillerinin yiyeceklerini ve barınaklarını kaybetmeleri, onları vahşi ortamda daha savunmasız hale getirmesi anlamına geliyor.Afrika Ormanı Fillerini, fildişi için avlayan avcılar tarafından sürekli tehdit altındadır. Nesli tehlike altında olan türler olarak listelenmektedirler.

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