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Afrika Misk Kedisinin Sınıflandırılması ve Evrimi

Sahra altı Afrika’da bulunan büyük bir misk kedisi türüdür. Afrika Misk Kedisi, genetik grubunun tek kalan üyesidir ve Afrika kıtasındaki en büyük misk kedisi benzeri hayvan olarak düşünülmektedir. Kedi benzeri görünüşleri ve davranışlarına rağmen, Afrika Misk Kedileri kedigiller ailesinden değildir; aslında, gelincik ve firavun faresi dâhil olmak üzere diğer küçük etoburlarla daha yakından akrabalardır. Afrika Misk Kedisi, bölgesini işaretlemek için, yüzyıllar boyunca parfüm imalatında kullanılan misk (Civetone) salgılamasıyla bilinir ve Afrika Misk Kedisini en kolay misk kedisi türlerinden biri haline getiren çarpıcı siyah beyaz çizgileri sayesinde tanınır.

Afrika Misk Kedisinin Anatomisi ve Görünümü

AfrikaMisk Kedisinin en belirgin özelliklerinden biri, kürkleri ve gri yüzleri üzerindeki siyah ve beyaz işaretlerdir; gözlerinin etrafındaki siyah bant bu hayvanlara rakun benzeri bir görünüm verir. Duruşunu bir gelincikten farklı hale getiren ise Afrika Misk Kedilerinin arka bacaklarının ön bacaklardan biraz daha uzun olması gerçeği ile açıklanabilir. Ortalama yetişkin Afrika Misk Kedisi yaklaşık 70cm’lik bir vücut uzunluğuna sahiptir ve bunun üzerinde aynı uzunlukta kuyruk bulunur.Afrika Misk Kedilerinin ayaklarının her biri, misk kedisinin ağaçlar arasında daha kolay hareket etmesini sağlamak için geri çekilemeyen pençeleri olan beş parmağa sahiptir.

Afrika Misk Kedisinin Dağılım ve Yaşam Alanı

Afrika Misk Kedileri Sahra altı Afrika’da kıyıdan sahillere uzanan menziliyle Afrika kıtasında çeşitli habitatlar içerisinde bulunur. Afrika Misk Kedileri yaygın olarak tropikal ve sık ormanlık alanlarda bitki örtüsünün yoğun bulunduğu yerlerde yaşamayı tercih ederler. Afrika Misk Kedileri kurak bölgelerde asla bulunmaz ve her zaman iyi bir su kaynağına sahip bir bölgede olmalıdırlar. Buna rağmen Afrika Misk Kedilerinin içerisinden nehir geçen daha kurak bölgelerde görüldüğü bilinmektedir. Yetenekli yüzücülerdir ve zamanlarını ağaçların yanı sıra avcılık ve dinlenme vakitleriyle geçirirler.

Afrika Misk Kedisinin Davranış ve Yaşam Tarzı

Afrika Misk Kedileri yalnızca avlanmak ve yiyecek bulmak amacıyla sığınaklarından çıkan yalnız yaşayan hayvanlardır. Afrika Misk Kedileri vakitlerinin çoğunu ağaçların güvenli yerlerinde gün ışığında dinlenerek geçirirler. Gün batımından hemen sonra aktif olma eğilimindedir ancak yine de bol miktarda kapalı alanlarda avlanma eğilimindedir.Genellikle çok yalnız canlılar olmasına rağmen, AfrikaMisk Kedileri özellikle çiftleşme mevsimi süresince 15 üyeden oluşan gruplar halinde toplandığı biliniyor.Ayrıca sınırları perineal bezleri tarafından sallanan koku ile işaretleyen, oldukça karasal hayvanlardır.

Afrika Misk Kedisinin Üreme ve Yaşam Döngüleri

Afrika Misk Kedilerinin birlikte görüldüğü tek zaman çiftleştikleri zaman dilimidir. Dişi Afrika Misk Kedileri genellikle birkaç ay süren bir gebelik döneminden sonra 4 yavru doğurur. Dişi Afrika Misk Kedileri, güvenli bir şekilde yavrusunubüyütmek için başka bir hayvanın kazmış olduğu bir yer altı oyuğunda yaşar. Etnik kökenli akrabalarının çoğundan farklı olarak misk kedisiyavruları genellikle oldukça hareketli ve kürkleriyle doğarlar. Yavrular, kendilerini savunacak kadar güçlü olana kadar anneleri tarafından emzirilmektedir. Afrika Misk Kedileri çok nadir olmakla birlikte 20 yaşına kadar yaşayabilirler.

Afrika Misk Kedisinin Beslenme Düzeni ve Avlanması

Afrika Misk Kedilerietçil bir memeli olmasına rağmen, hem hayvan hem de bitkilerden oluşan çok çeşitli bir beslenme düzeni vardır.Kemirgenler, Kertenkeleler, Yılanlar ve Kurbağalar gibi küçük hayvanlar, Afrikalı Misk Kedisininbeslenme öğünlerinin çoğunu oluştururken, böcekler, yumuşak meyveler ve ormandaağaçlardan düşen meyveleri detüketmektedir. Afrika Misk Kedileri ağırlıklı olarak yiyecek toplamakiçin pençeleri yerine diş ve ağızlarınıkullanırlar. Bu yeme yöntemi, AfrikaMisk Kedisinin keskin dişlerini etkin bir şekilde kullanıp avının kolayca yakalaması anlamına gelirve Afrika Misk kedisinin güçlü çenesi, yemeklerinin denenmesi ve kaçmasını daha zor hale getiriyor.

Afrika Misk Kedisinin Avcıları ve Tehditler

Gizemli fakat nispeten vahşi bir avcı olmasına rağmen, Afrika Misk Kedisi aslında doğal çevrelerindekidiğer birçok avcı tarafından avlanıyor.Büyük yırtıcı kediler, büyük yılanlar vetimsahlar gibi sürüngenlerin yanı sıra aslanlar ve leoparları da içeren büyük yırtıcılar AfrikaMisk Kedisinin en yaygın avcılarıdır.Afrika Misk Kedisi popülasyonları, hem yaşam alanı kaybı, hem de ormansızlaşma tehdidi altındadır ve geçmişte kıtada ödül avcılarına tabi tutulmuştur. Afrika Miski Kedisi için en büyük tehditlerden biri de onların misk için avlanmasıdır.

Afrika Misk Kedisinin Hakkında İlginç Gerçekler ve Özellikleri

AfrikaMisk Kedisinin üreme organlarına yakın bezler tarafından salgılanan misk yüzlerce yıldır İnsanlar tarafından toplanmıştır.Yoğun formunda, kokunun insanlara oldukça kötü olduğu söylenir, ancak bir kere seyreltildikten sonra çok daha hoş olur.Dünyanın en pahalı parfümlerinin bazı maddelerinden biri haline gelen bu kokudur (ve Afrika Misk Kedisi tanınmış bir Afrika hayvanı yaptı).Afrika Misk Kedilerinin enfeksiyon kapmış bir hayvanla temas yoluyla kuduz hastalığını taşıdıkları bilinmektedir.Afrika Misk Kedisinin, kendi topraklarında, tuvalete gitmek için belirli alanları kullandığı da biliniyor.

Afrika Misk Kedisinin İnsanlarla İlişkisi

Her AfrikaMisk Kedisi, her hafta bu vahşi kedilerden toplanan 4 gr’a kadar misk salıyor.Bununla birlikte, Afrika Misk Kedilerinin miskleri için yakalandığı ve muhafaza edildiği de bilinmektedir ve inanılmaz derecede acımasız bir endüstri olduğu söylentiler arasında yerini almaktadır. Günümüzde, birçok koku kolaylıkla yapay olarak üretildiği için, Afrika Misk Kedilerinin bezlerinden elde edilen gerçek misk içeren parfüm sayısı azdır.Korunan ancak nesli tükenmeyen bir hayvan olmasına rağmen, Afrika Misk Kedisipopülasyonları, bu küçük etçilleri ödül için avlayan İnsan avcıları tarafından da ciddi şekilde tehdit altındadır.

Afrika Misk Kedisinin Bugünkü Korunma Durumu ve Yaşam

Bugün, Afrika Misk Kedileri ormansızlaşma tehdidi altındadır ve bu nedenle doğal yaşam alanlarının çoğunu büyük ölçüde kaybetmişlerdir.Bölgede bu kadar geniş ormansızlaşmanın ana nedeni, ya palmiye yağı plantasyonları için yol tutmak ya da ağaçları yok etmekten kaynaklanmaktadır. AfrikaMisk Kedileri, Listede en az endişe edilecek hayvanlar içerisinde yer almaktadır; buda, Afrika Misk Kedileri için yakın gelecekte nesli tükenecek bir tehdit oluşturmadığı anlamına geliyor.

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