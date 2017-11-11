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Afgan Tazısının Geçmişi ve Evcilleştirilmesi

Afgan Tazısı, M.Ö. 4.000 yıllarına dayanan ilk kayıtlarıyla birlikte tüm evcil Köpek ırklarının en eskilerinden olduğu düşünülmektedir. Bu köpeğin hızlı ve çevik yapısı Afganistan’da onları mükemmel birer avcı haline getiriyordu. En yaygın olarak Geyik, Yaban Keçisi, Ceylan ve Yaban Domuzu avlanırken, Kurtlar ve Kar Leoparları gibi daha büyük yırtıcıların da avlanmasında kullanıldığı bilinmektedir.Onların nazik doğası bu zarif görülebilen gövdeyi, açlıktan yırtıcılarından hayvanlardan korkusuzca koruyan çıplak bir çoban yaptı. Bu güzel fakat nazik hırslı bekçi 1920’lerin başında İngiltere’ye getirildi ve 1926’da ABD’ye girişine izin verildi. Afgan Tazısının şıklığı, onları hem evcil hayvan hem de gösteri hayvanı olarak çok arzulanan cinsler haline getirdi.

Afgan Tazısının Fiziksel Özellikleri

Afganistanlı Tazısının en karakteristik özelliği, bedenini ve başının üstünü örten uzun ipeksi kürktür. Afgan Tazısı, yaygın olarak siyah veya altın rengindedir, ancak ırkta bir takım renk çeşitleri mevcuttur; bu renk çeşitleri arasında kahverengi, gri ve beyaz bulunur.Afgan Tazısının uzan kafası ve ağzı, hız ve çeviklik konusundaki itibarını günümüzde atalarına benzeyen kalça kemikleriyle birlikte kolaylıkla tanımlanabilmesini sağlar. Afgan Tazısının yüzü genellikle siyah renkli bir maske gibidir ve siyah burun ve koyu badem şeklinde gözlere sahiptir. Yüz rengi değişmekle birlikte zayıf yetiştirme işareti olarak görüldüğü için beyazın cesaretini kırdığı söyleniyor.Boyları 68 cm olan bu cins ortalamanın üstünde bir boya sahiptir.

Afgan Tazısının Davranış ve Mizacı

Afgan Tazısı, uzak ve ağırbaşlı olma eğilimindedir, ancak mutlu, zeki ve genellikle eğlenceli olma eğilimindedir. Bununla birlikte, Afgan Tazısı, köpek eğitmenleri arasında muhtemelen biraz inatçı doğaları gereği nispeten ağır bir itaat zekâsına sahip bir türdür. Afgan Tazısı bağımsızlığa eğilimli ve bu köpekler bazen komutları görmezden gelmeyi seçerse sahipleri şaşırmamalıdır. Modern Afgan Tazıları evin etrafında tembellik yapmayı seven birçok kedi benzeri eğilimi olduğu söylenir ve genellikle Orta Doğu’daki atalarından çok daha yavaşlar. Afgan Tazısı, günümüzde en popüler yerli köpek ırklarından birinin bulunduğu Avrupa ve Amerika’da avlanmak için nadiren kullanılır.

Afgan Tazısının Yetiştirilmesi

Afgan Tazısı, ilk önce avcılığın yaygın olduğu Mısır ve Afganistan’daki eski çöllerde yetiştirildi.Afgan Tazısı, diğer av köpeklerinden daha hızlı oldukları, cesur oldukları, bağımsız düşünmek yeteneğine sahip oldukları ve avcılar gelene kadar avlarının kaçmasına imkân vermedikleri için tercih edildiler. Günümüzün Afgan Tazısını ilk evcil ıslahı Kabil yakınlarındaki bir İngiliz subay tarafından yapıldı ve daha sonra Afgan Tazısı 1925’te İngiltere’ye getirildi.Afgan Tazısı, bir yıl sonra Amerika’ya götürüldü. Burada güzelliği ve şıklığı bir araya getirdi. Yerliköpeklerin en prestijli ırklarında biri haline geldi. Afgan Tazısı ortalama çöp büyüklüğüne sahip yedi kör yavru doğurur.

Afgan Tazısının İlginç Gerçekleri ve Özellikleri

Afgan Tazısı cinsi ilk olarak Amerika’ya getirildiğinde doğal olarak bağımsız doğası olduğu için ün kazandı. Ancak bugün, bu özelliklerin birçoğu eskiden olduğu kadarbugün bu ırkta belirgin değildir. Bu köpeğin yüksek kalça kemiklerinin olması bir zamanlar hız konusunda bir üne sahip olmalarının başlıca nedenlerinden biri olduğu düşünülüyor; bu da, bugünkü diğer pek çok yerli köpek ırkından daha hızlı koşmalarını sağlıyor. Kuyruğunun ucundaki küçük halkayla birlikte başının üstündeki uzun üst düğüm, olgun Afgan Tazısının en belirgin özelliklerinden ikisidir.Afgan dağlarında doğarlar ve eşsiz görünüme sahip bu köpeklere soğuk kış ve sıcak yazarasında hayati avantajlar sağlar. Bu uzun kürk, her ne kadar güzel olsa da sağlıklı kalmasını sağlamak için günlük bakım ve dikkat gerektirir.

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