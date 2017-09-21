ABD’ye kafa tutan Kuzey Kore’nin uçakları

Bilindiği üzere son zamanlarda ABD ile Kuzey Kore arasında savaş gerginliği sürmektedir.Kuzey Kore denediği füze atışlarından sonra ABD ile arasındaki gerginlik tırmanışa geçti.Olası bir savaş durumunda Kuzey Kore Nükleer füzelerine güvenmektedir.Teknoscrool olarak biz Kuzey Kore’nin Hava kuvvetlerinde bulunan savaş uçaklarından bahsetmek istiyoruz.

Genel olarak baktığımızda Kuzey Kore’nin savaş uçakları Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya uçaklarından oluştuğu gözükmektedir.Bazı yurtdışı haber sitelerinde yazan bilgilere göre oldukça fazla uçağı olduğu fakat pilot sayısının yetersiz olduğu yazmaktadır.Ayrıca üretimi sonlandırılan uçakların yedek parça sıkıntılarından dolayı birçok uçağın uçamadığı da yazmaktadır.

En Etkili uçağı MİG-29

MiG-29 uçağı 1977 yılında üretilmiştir.Savaş uçakları arasında etkili olduğu için birçok ülke tarafından kullanılmaktadır.Rus yapımı bu uçak F-16,F-15 ve F-18 uçaklarına eş değer olarak gösterilmektedir.Resmi olmayan kaynaklara göre Kuzey Kore’de 40 adet olabileceği biliniyor.

MİG-23

Bu uçak 1968’de seri üretimine başlandı.Bu savaş uçağı Rus hava kuvvetlerinin envanterinden 1998 yılında hizmet dışı bırakıldı.Fakat hala birçok ülkenin hava kuvvetlerinde kullanılmaktadır.Tek motorlu ve tek kişiliik olan MİG-23, kuzey kore’nin önemli savaş uçakları arasındadır.

Diğer Rusya üretimi olan uçak MİG-21

MİG-21 uçağı 1955’de üretilmiştir.Üretildiği dönemde en etkili savaş uçağı olmayı başarmıştı.2 mach ses hızına ulaşabilme kabiliyeti ile Mirage-3,F5 ve F-104’ler ile karşılaştırılıyordu.Ayrıca Wikipedia kaynaklarına göre Kuzey Kore’nin elinde en çok sayıda MİG-21 uçağı olduğu yazmaktadır.

Chengdu J7

Bu uçağın tüm gelişimi Çin’e aittir.Uçağın üretimi 2013 yılında sonlandırıldı ve toplamda 2400 adet üretildi.Diğer uçakları ise Shenyang F-6 ve Shenyang F-5 modelleridir.Bu modelleri Shenyang F-7 benzeri uçaklardır.

Sonuç olarak baktığımızda Kuzey Kore’de eski tip savaş uçakları bulunuyor.ABD ile kıyaslamak çok yanlış olacaktır.

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