A2 Digitürk’te kaçıncı sırada

Bir ziyaretçimiz bizde A2 kanalının Digitürk’te kaçıncı kanal olduğunu sormuştur.

Bildiğiniz üzere D-Smart, Kablo TV ve Digitürk gibi platformlarda kanalların yerleri değiştirelememktedir.Mecburen kanalları tek tek aramanız yada kaçıncı kanalda olduğunu ezberlemeniz gerekmektedir.Kanal yerlerini değiştirememek bir dezavantaj gibi gözüksede bir süre sonra alışılmatkadır.Ayrıca bu tarz platformlar kanal güncellemesini otomatik olarak yaptığı için zahmete girmeniz gerekmemektedir.

Digitürk’te A2 kanalı 35.kanalda bulunmaktadır.Eğer yinede A2 kanalı çıkmıyorsa frekans bilgilerini girerek ekleyebilirsiniz.A2 frekans bilgilerini konunun en aşağısında belirttik.

A2 kanalı frekans bilgileri

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Kablo TV’de 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

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