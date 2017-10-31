4100 mAh’lık bataryalı Nokia 2 teknik özellikleri ve fiyatı

Nokia, yavaş yavaş akıllı telefon çeşitlerini çoğaltmaya başladı.Modellerinin arasında Nokia 2 modelinide ekledi.Bu telefon çok üstün bir özellikleri sahip değildir.

Fakat uygun fiyatlı olacağı için dikkatleri üzerine çekti diyebiliriz.Ayrıca batarya kapasitesi ile eşdeğerlerine göre öne çıkmaktadır.İsterseniz Nokia 2 teknik özelliklerine bakalım.

Nokia 2’de 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir 720×1280 (HD) Pixel IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 67.36’dır.Yazımızın başında da dediğimiz gibi batarya kapasitesi oldukça yüksektir.4100 mAh‘lık batarya ile 2 gün süren bir şarj süresi hedeflemektedir.Nokia 2 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 8 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Video kaydı ise 720p HD kayıt yapabilmektedir.İşlemci performansına baktığımızda da Qualcomm Snapdragon 212 chipset bulunuyor.Bu chipset ile batarya tasarrufu daha fazla sağlanmaktadır.4 çekirdekli 1.3 GHz hızında çalışan 1 GB RAM‘li bir orta segment altı Nokia 2’de 8 GB dahili depolama hafızası bulunuyor.

Bu hafızaya microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a kadarda artırabilirsiniz.Nokia 2 siyah,bakır ve beyaz olarak 3 farklı renk ile üretilecektir.Android 7.1.1 Nougat sürümü ile yüklü gelecek, Android 8.0 Oreo güncellemeside alacaktır.4.5G destekliyor ve CAT 4 ile saniyede 150 Mbps indirme hızını görebileceksiniz.Birçok akıllı telefonda olmayan radyo özelliği Nokia 2 modelinde bulunması eşdeğerlerine göre bir adım öne çıkartıyor.Suya ve toza karşıda dayanıklı olan Nokia 2’de malesef parmak izi okuyucusu yoktur.

Nokia 2 yurtdışı fiyatı ise tahmini olarak 450 TL civarları söyleniyor.Bu model Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.Nokia 2 Türkiye satış fiyatı 700 TL civarlarında olabilirse oldukça ilgi ve popüler olacak bir model diyebiliriz.

Nokia 2 yorumlarınızı bekliyoruz.

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