30 yaşından önce okunması gereken 10 kitap

Kitap, hem kültürel gelişim hem de kişisel için oldukça büyük öneme sahiptir. Bazı kitaplar vardır ki 30 yaşından önce okumanız kişiliğinizin gelişmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

İşte 30 yaşınıza gelmeden önce okumanız gereken 10 kitap:

1- Bin Dokuz Yüz Seksen Dört: George Orwell’in kaleme aldığı “Bin Dokuz Yüz Seksen” adlı kitap, devlet-vatan ilişkisini irdeleyen distopik dünya şeklini ele alan bir kitaptır.

2- Yüzüklerin Efendisi: 20. Yüzyılda J.R.R Tolkien tarafından kaleme alınan bu eser 20. Yüzyılın en güzel kurgusal edebiyat örneğidir.

3- Bülbülü Öldürmek: Irza geçtiği iddiası ile suçlanan bir adamın toplum içindeki diğer insanların vicdanları ile olan ilişkisini anlatan ve 30 yaşınızdan önce okumanız gereken muhteşem bir kitaptır.

4- Savaş ve Barış: Napolyon zamanında Rusya-Fransa savaşını anlatan ve saray yaşamını ele alan kişisel ve kültürel gelişime fayda sağlayan bir kitaptır.

5- İnsan Hakları: Thomas PainePaine’nin; EdmuntBurke’nin “Fransız Devrimine Karşı Tepkiler” kitabına karşılık olarak kaleme aldığı başyapıt olan eserlerden birisidir.

6- Toplum Sözleşmesi: Jean Jacques Rousseau’nun yazmış olduğu Toplum Sözleşmesi adlı kitap her bireyin 30 yaşıma gelmeden önce okuması gereken 10 kitap arasındadır.

7- Yüzyıllık Yalnızlık: Çocukluk döneminde kendisinde meydana gelen yalnızlığı ele alan yazar bu kitabı ile Nobel Ödülü almıştır.

8- Kıvılcım Anı: Tüm bireylerin özellikle 30 yaşından önce okuması gereken bu kitap, küçük ve önemsenmeyen bir düşüncenin evrensel hale gelme sürecini anlatmaktadır.

9- Madde 22: Joseph Heller’in baş yapıtı olan Madde 22 eseri savaşın ne kadar gereksiz olduğunu nedenler ile açıklayan eşsiz yapıtlardan birisidir.

10- Suç ve Ceza: Dostoyevski, ikinci uzun romanı olan Suç ve Ceza romanında çağdaşlaşma sürecinde Rusya’da yaşayan bir öğrencinin hayatını gözler önüne sermektedir.

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