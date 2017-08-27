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28 Ağustos pazartesi ve 29 Ağustos Salı Noter açık mı?

tarafından 27 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

2017 Yılı Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkınca kafalarda kurumların çalışma günleri karmaşası yaşanıyor diyebiliriz.

Devlet memurları 10 günlük resmi tatile başladı.Bir ziyaretçimiz bize 28 Ağustos pazartesi ve 29 Ağustos salı günü Noter’lerin açık olup olmayacağı konusunda destek maili atmıştır.

İnternette araştırma yaptığımızda malesef birçok haber sitesi kaynağı belli olmayan şekilde noter’lerin bayramdan sonra hizmet vereceğini yazmıştır.

Noter’de çalışan birisi ile görüştüğümüzde 28 Ağustos pazartesi günü ve 29 Ağustos salı günü noter’in hizmet vereceğini belirtmiştir.Sadece Çarşamba günü tam gün kapalı olacaktır.30 Ağustos günü bütün özel kurumlarda tatil yapacaktır.

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