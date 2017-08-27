28 Ağustos pazartesi ve 29 Ağustos Salı Noter açık mı?

Maalesef Türkiye’de her yıl çok sayıda boğulma vakası yaşanırken, bunların büyük bir kısmı da Rip Akıntısı sebebiyle gerçekleşiyor. Kıyıdan denize doğru meydana gelen bu akıntılar aniden ortaya çıkarken, genellikle...

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Note 8 tanıtıldıktan sonra hem tasarımı hem özellikleri ile ortalığı salladı diyebiliriz. 6.3 inçlik büyük ekranı ile Note 7’den çok daha büyük bir ekrana...