2018 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Astsubay alım şartları

2018 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Kara,Hava ve Deniz Astsubay başvuru tarihleri ve şartlarının ne olduğu konusunda bilgi arıyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Bir ziyaretçimiz bizden 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay başvurularının ne zaman başlayacağına dair bir soru sormuştur.Şansımıza bugün yapılan açıklamadan Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay alımları ile ilgili oldukça detaylı bir açıklama yapılmıştır.İlk olarak şunu söylemek istiyoruz ki Hava Astsubaylığı başvuruları ayrıca yapılmayacaktır.Sınav başvuruları genel olacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 9 Ocak 2018 ile 15 Şubat 2018 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır.MSÜ sınav tarihi ise 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.Astsubay sınav saati ise 10:15‘de başlayacak ve 135 dakika süreceği yazmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında malesef net bir tarih bulunmuyor.Başvuru şartları hakkında yapılan PDF açıklamasında sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir yazısı yazmaktadır.Ayrıca MSÜ sınav sonucu ile diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay yada dikey geçiş işlemlerin olmayacağı belirtilmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi başvuru için yaş şartı nedir?

MSÜ başvuru şartlarında gün ve aya bakılmaksızın harp okulları için en fazla 20 yaşında olmak, Astsubay meslek yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmanız gerekmektedir.Harp okullarına bay ve bayan öğrenciler başvurabilirken, Astsubay meslek yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenciler başvurabilmektedir.

2018 MSÜ şartlarında sınava girebilmeniz için 2016 ve 2017 yılında lise ve dengi okullarından mezun olmanız gerekmektedir.Aynı sene içinde mezun olacaksanız da başvuru yapabiliyorsunuz.Yani 2015 yılında liseden mezun olmuş bir öğrenci malesef Harp Okulları yada Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuramamaktadır.

ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 günü yapılacak olan sınavdan sonra 2018 MSÜ sonuçları açıklandıktan sonra 24 Nisan 2018-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini yapacaktır.Eğer bu tercihleri kaçırırsanız 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaksınız.

2018 MSÜ başvuruları nereden yapılacak?

2018 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları sadece ÖSYM’den yapabilirsiniz.Başvurular elektronik ortamda ve https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak istiyorsanız www.msu.edu.tr adresinden başvuru şartlarının tamamını okuyabilirsiniz.

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