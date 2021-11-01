2.Dünya savaşını en iyi anlatan 4 efsane film

Film tutkunları için güzel yazı hazırlamak istedik. Bu yazıda sizlere İkinci dünya savaşını konu alan en iyi filmler hakkında bilgilendirmek istedik. Birçok film var ama bize elimizden geldiği kadar sizlere en iyi olanları seçmeye çalıştık. Tabi renkler ve zevkler kişiye göre değiştiğini unutmayalım.

Fury

Fury filmi, David Ayer tarafından yazılıp ve yönetilmiştir. 2014 yapımı olan bu film 2 saat 14 dakika sürmektedir.

Filmin konusu: II. Dünya Savaşı’nın artık son günlerinde, 1945 Nisan’ının başlarında, Batı Müttefiklerinin Almanya’yı işgali fanatik Schutzstaffel (SS) direnişiyle karşılaşmıştır. Don “Wardaddy” Collier (Brad Pitt), 2. Zırhlı Tümende savaşta sertleşmiş bir ABD Ordusu Başçavuşudur. Fury lakaplı bir M4 Sherman tankına ve deneyimli mürettebatına komuta etmektedir.

Bu film 68 milyon dolar bütçe ile yapılmış. 205 milyon dolar gelir sağlanmış.

Kapıdaki düşman

Enemy at the Gates filmi yani kapıdaki düşman filmi 2001 yapımı Oscar ödüllü bir filmdir.

Filmin konusu: Sovyet keskin nişancısı Vasiliy Grigoryeviç Zaytsev’in keskin nişancı oluşu ve Stalingrad Savaşı’nda rakibi Alman keskin nişancısı Binbaşı Erwin König’le mücadelesi canlandırılmıştır.

Çöküş

Çöküş filmi 16 Eylül 2004 yılında Almanya’da gösterime girdikten sonra 25 Mart 2005 yılında Türkiye’de gösterime girdi.

Filmin konusu: 1945 yılı Adolf Hitler’in son günlerini ve Berlin’in kaybedilmesini anlatan bu filmin yönetmen koltuğunda Oliver Hirschbiegel oturmaktadır. 13.5 milyon Euro’luk bütçe ile çekilmiştir. Kesinlikle izlemeniz gereken bir filmdir.

Piyanist

İkinci dünya savaşı denilince akla ilk gelen kesinlikle Piyanist filmidir. 2002 yapımı bu film 20.yılına yaklaşırken hala her sahne izleyenlerin aklındadır. 35 milyon dolarlık bütçe ile yapılan bu film 120 milyon dolar hasılat getirmiştir. Fransız, İngiliz, Alman ve Polonya ortak yapımı olan bu film gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yapılmıştır. Filmde Wladyslaw Szpilman karakterini canlandıran Adrien Brody yer almaktadır.