1000 adet karton bardak fiyatı 1 haftada zamlandı

Dolar fiyatları artıncı bir anda bütün ürünlere zam geldi. İnanılmaz derecelerde gıda, teknoloji, giyim v.s. v.s. bütün kategorilerde inanılmaz fiyat artışları yaşanıyor. E-Ticaret siteslerinde dün baktığınız ve almak istediğiniz bir ürünü ertesi günü almak istiyorsanız aynı fiyata bulamıyorsunuz.

Tam bir hafta önce 1000 adet karton bardak almıştık. 7 gün önce 156 TL’ye aldığımız üründen tekrar almak istediğimizde çok şaşırdık. Aynı ürün ve aynı satıcıdan almak istediğimizde fiyatın uçtuğunu gördük.

Ekran görüntüsünde 146 TL gözüküyor fakat 10 TL kendin al noktasında 10 TL indirim almıştık.Normal fiyatı 156 TL

Gördüğünüz gibi ürün 181 TL’ye çıkmış. Yüzde 10’dan fazla zam gelmiş. Fiyat zamlandı diye almadık. Eminiz birkaç güne kalmaz bu fiyatları da görmek imkansız olacak gibi durmaktadır.