WordPress wp-admin sayfası açılmıyor

WordPress wp-admin sayfasında sorun yaşıyorsanız bu yazımız size göredir.

WordPress site sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunlar arasında “WordPress beyaz sayfa sorunu” gelmektedir.Wordpress wp-admin sayfasına ulaşmak istediğinizde Bu sayfa çalışmıyor www.siteismi.com şu anda bu isteği işleme alamıyor. HTTP ERROR 500 hatası alıyorsanız sizlere çözüm yöntemini sunmak istedik.

İlk olarak şunu söylemek istiyoruz.Bu çözüm yöntemi sadece wp-admin sayfasını giremediğiniz zaman işe yaramaktadır.Yapmanız gereken ilk iş cpanel sayfanıza giriş yapınız.Dosya yöneticisi bölümüne giriş yaptıktan sonra wp-login.php dosyasını bulun ve sağ tık yapıp dosya iznini 644 olarak ayarlamanız yeterli olacaktır.Eğer bu işlemi FTP’den halledemiyorsanız mecburen cpanel’den yapmak zorundasınız.

Eğer bu sorun ile karşılaşan ve sorununu çözemeyen olursa yorum yazarak elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliriz.

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