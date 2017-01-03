Windows 10 otomatik güncelleme iptal etme

Windows 10’da otomatik güncellemeler nasıl iptal edilir diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Bilgisayarlarda işletim sistemlerinin durduk yere güncelleme yapmasından dolayı birçok kişi rahatsızlık duymaktadır.Sizlere bu sefer Windows 10 otomatik güncelleme nasıl kapatılacağı konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.İlk zamanlarda Windows 10’a alışmak çok zor oldu fakat şimdi hemen hemen her bilgisayarda windows 10 yüklü bulunmaktadır.İnternette gezerken bir anda internetiniz yavaşlarsa büyük ihtimal bilgisayarınız güncelleme alıyordur.

Birinci yöntem: Windows ” Tarifeli bağlantı ” seçeneği

Bu sizi büyük bir dertten kurtaracak en basit yöntem diyebiliriz.Yapmanız gereken ise Ayarlar > Ağ ve İnterner > Gelişmiş Seçenekler adımlarını takip ederek “Tarifeli Bağlantı” seçeneğini aktif etmektir. Bu yöntem neden en çok tercih edilen olduğunu açıklayalım.Tarifeyi bağlantıyı seçtiğinizde sadece ethernet bağlantınız olursa güncelleme yapacaktır.Günümüzde artık hemen hemen her evde Wİ-Fİ internet bağlantısı olduğu için büyük bir oranla Wi-Fİ ile bağlanıyoruz.Ethernet kartı ile bağlanan kişilerin sayısı oldukça azdır.Wi-Fİ internet bağlantısı kullanıyorsanız bu seçenek sizi oldukça memnun edecektir.

Hizmetler üzerinden kapatma

Windows 10 güncellemesi sadece işletim sistemi güncellemesini almayarak tüm driverların çıkan yeni sürümlerinide otomatik olarak güncellemektedir.Diğer bir yöntem ise Windows + R tuşuna basarak açılacak Çalıştır ekranına services.msc yazarak ya da arama ekranına Hitmetler şeklinde bir arama yaparak açılacak ekranda Windows Updates bölümüne giriş yapınız.Karşınıza çıkan ekranda “Windows Update Özellikleri (Yerel Bilgisayar)” programı üzerinden Başlangıç Türü’nü Elle ya da Otomatik yerine Devre Dışı yapıp bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda güncelleme sorunu ortadan kalkacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)