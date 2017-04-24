Telefon eğilmesi ile birebir değişim yapılıyor mu?

Son zamanlarda gelen popüler bir soruyu yanıtlamak istedik.Birkaç ziyaretçimiz yeni sıfır model bir akıllı telefon aldığını fakat kısa bir süre sonra telefonun eğildiğini yazmıştır.
Ayrıca bu eğilmeden sonra neler yapılabileceği konusunda da yardım istemiştir.
İlk olarak şunu söylemek istiyoruz bu telefon eğilme problemini teknoscrool olarak bizde yaşadık.İsterseniz başımızdan geçen durumları size anlatalım.
Telefonu aldıktan 1 ay sonra telefonun eğildiğini fark ettik.Hatta aldığımızda ilk dakikadan itibaren ekran koruyucu ve kılıf ile kullandık.Kılıfsız olarak kullandığımız süreç yok denilecek kadar azdır.Telefonu temizlemek için kılıftan çıkardığımızda telefonun gözle görülür şekilde eğildiğini gördük.Hemen müşteri hizmetlerini aradık ve bize telefonu aldıktan 48 saat içinde fark ettiyseniz sıfırı ile değilebileceğini söylediler.Uzun bir süreç geçtiği için mecburen yetkili servisi gönderdik ve cevap olarak kullanıcı hatası olduğu belirtildi.Tekrar müşteri hizmetlerini aradık ve telefonun kasası çelikten yapıldığını, suntadan yapılmadığını ve bu kadar kısa sürede eğilmesinin sebebi fabrika hatası olduğunu söylememe rağmen malesef olumlu bir sonuç alamadık.Dönüp dolaşıp servis ve müşteri hizmetlerinin söylediği arka cepte taşınmasından dolayı eğilmelerin çok olduğu ve kullanıcı hatası olduğu defalarca hatırlatılıyor.
Daha sonraki süreçte çok araştırdık fakat telefon eğilmesi sadece iPhone modelleri haricinde kullanıcı hatası olarak servisin rapor verdiğini öğrendik.iPhone ise sorunsuz bir şekilde birebir değişip yaptığını hep duyuyoruz.
Genellikle forumlarda tüketici mahmekelerine vermemiz gerektiği yazıyor fakat henüz birerbir değişim kararı alanı malesef göremedik.Teknoscrool olarak eğik bir telefon kullanmaya devam ediyor.
Siz değerli ziyaretçilerimizden bu sorun ile karşılaşıp nasıl bir gelişme süreci yaşadığını bizimle paylaşabilirse çok memnun oluruz.
Halil ibrahim yıldız
15 Ağustos 2017 at 18:34
Bendede xaomi mi5 var ilk aldıgım aylarda cebimde egikdi telefon bariz hemde kameranın oldugu tarafta arka kapakta ayrılma oldu.Umursamadım kullandım telefonun gel zaman git zaman telefon sistem arızası verdi. Yolladım garantiye gitmişken egikligide yapılsın istedim. Aaa birde ne olsun kullanıcı hatası. Telefon düşmeden kaynaklı egilme yada çarpmadan garanti dışı kalmış e tel düşse egilecek kadar ekran kırılmaz mı? adamlar bizi aptal yerine koyuyor yapmamak için işin garip yanı sistemde onlardan yana vatandaş ödesin
Teknoloji
15 Ağustos 2017 at 23:29
Merhabalar Halil İbrahim bey,
Ben Huawei aldım ve aldıktan 1 ay sonra farkettim ki telefon eğilmiş. Garantiye gonderdım ve malesef kullanıcı hatası dedıler.Şu an sadece iphone birebir değişim yapıyor bu durumlarda. Yalnız bir forumda araştırdım ve tuketici mahkemesine vererek ürün iadesi yapılmış.Ben uğraşamıyacagım için kullanmaya devam ediyorum.