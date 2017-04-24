Telefon eğilmesi ile birebir değişim yapılıyor mu?

Son zamanlarda gelen popüler bir soruyu yanıtlamak istedik.Birkaç ziyaretçimiz yeni sıfır model bir akıllı telefon aldığını fakat kısa bir süre sonra telefonun eğildiğini yazmıştır.

Ayrıca bu eğilmeden sonra neler yapılabileceği konusunda da yardım istemiştir.

İlk olarak şunu söylemek istiyoruz bu telefon eğilme problemini teknoscrool olarak bizde yaşadık.İsterseniz başımızdan geçen durumları size anlatalım.

Telefonu aldıktan 1 ay sonra telefonun eğildiğini fark ettik.Hatta aldığımızda ilk dakikadan itibaren ekran koruyucu ve kılıf ile kullandık.Kılıfsız olarak kullandığımız süreç yok denilecek kadar azdır.Telefonu temizlemek için kılıftan çıkardığımızda telefonun gözle görülür şekilde eğildiğini gördük.Hemen müşteri hizmetlerini aradık ve bize telefonu aldıktan 48 saat içinde fark ettiyseniz sıfırı ile değilebileceğini söylediler.Uzun bir süreç geçtiği için mecburen yetkili servisi gönderdik ve cevap olarak kullanıcı hatası olduğu belirtildi.Tekrar müşteri hizmetlerini aradık ve telefonun kasası çelikten yapıldığını, suntadan yapılmadığını ve bu kadar kısa sürede eğilmesinin sebebi fabrika hatası olduğunu söylememe rağmen malesef olumlu bir sonuç alamadık.Dönüp dolaşıp servis ve müşteri hizmetlerinin söylediği arka cepte taşınmasından dolayı eğilmelerin çok olduğu ve kullanıcı hatası olduğu defalarca hatırlatılıyor.

Daha sonraki süreçte çok araştırdık fakat telefon eğilmesi sadece iPhone modelleri haricinde kullanıcı hatası olarak servisin rapor verdiğini öğrendik.iPhone ise sorunsuz bir şekilde birebir değişip yaptığını hep duyuyoruz.

Genellikle forumlarda tüketici mahmekelerine vermemiz gerektiği yazıyor fakat henüz birerbir değişim kararı alanı malesef göremedik.Teknoscrool olarak eğik bir telefon kullanmaya devam ediyor.

Siz değerli ziyaretçilerimizden bu sorun ile karşılaşıp nasıl bir gelişme süreci yaşadığını bizimle paylaşabilirse çok memnun oluruz.

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