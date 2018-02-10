Sony BDV-N9200 ile kaliteli ses deneyimi

Başlangıçta NASA için geliştirilen manyetik akışkan teknolojisi Sony’nin evde ses getiren bir yeniliktir.

Sönümleyiciyi ortadan kaldırarak, manyetik sıvı ses bobini ve diyafram arasındaki boşluğu azaltır; daha iyi sinyal aktarımı, bozulmayı azaltır ve daha küçük bir hoparlör elde edilir.

Yüksek Çözünürlüklü Ses, analog sesin CD’lerden daha yüksek ve daha hassas bir hızda dijital hale getirilmesiyle çalışır. Yüksek Çözünürlüklü Ses, müziğinizde ayrıntıların ve inceliklerin daha fazlasını yakalamak suretiyle 24bit / 96Hz’den daha yüksek bir orana sahip olabilir. Müzikleri tam olarak kaydedildikleri gibi dinleyin, ses konusunda herhangi bir uzlaşmaya gerek duymayın.

Geleneksel amfiler, birden çok dijital-analog dönüşüm gerektirir; bunların her biri kaliteyi etkiliyor. Sony’nin S-Master HX amplifikatörü bozulma olmadan güç için% 100 dijitaltir. Dijital Sinyal İşlemci (DSP) dijital dosyanızı analiz eder. Ardından S-Master HX amplifikatörü, sinyali Yüksek Çözünürlüklü Ses’e yakın bir analog dalga haline dönüştürür. Sonunda, doğru ses üretimi için sinyal Low Pass Filter (LPF) üzerinden akar.

Sony’ye özgü ClearAudio +, ses formatlarını optimize eder ve TV ses ayarlarını sürükleyici bir dinleme deneyimi için otomatik olarak ayarlar. Ne izliyorsanız, müzik, diyalog ve surround efektleri daha net tanıma ve netlikle dinleyin.

Hiçbir detay bırakmayan yoğun surround ses yaratan 5 hoparlör ve gürleyen bir subwoofer’ın desteğiyle yeni bir seviyede dinleyin. Her bir hoparlörün ön ve üst kısmına WD süper tweeter’lar takmak, kalitesini tüm alan boyunca koruran geniş bir ses alanı oluşturur. Yüksek frekanslı notalar, Yüksek Çözünürlüklü Sesin netliği ve ayrıntısında yine çoğaltılmaktadır.

Çoğu hoparlör, zamanla esneten ve bozulan kağıt konilerini kullanır ve ses bozulmasına neden olur. Mika Güçlendirilmiş Hücresel woofer konisi klasik hoparlör malzemelerinden daha sağlam ve daha katıdır. Bu, yüksek basınç ve hızda hareket ederken bile daha geniş bir frekans aralığı, daha hızlı yanıt vermesi ve daha iyi bir ses netliği sağlayarak şeklini almasını sağlar.

Neredeyse iki ilave arka hoparlör ekleyerek ve ön hoparlörlerin üzerinde iki ‘yüksek’ hoparlör yerleştirerek ses, daha gelişmiş bir dikey varlığıyla daha güçlü hale gelir.

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