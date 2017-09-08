Seat İbiza kilit açma düğmesine basınca sadece şoför kapısı açılıyor

Seat İbiza Amerikan kilit modundan Avrupa kilit moduna nasıl alınır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.Elle tutulur bir sonuç veremiyoruz ama sizin için ön araştırma yaptık diyebiliriz.

Biz ziyaretçimiz bize Seat İbiza 2004 model arabası olduğunu ve uzaktan kumanda ile kapı açma düğmesine bir kez bastığında sadece şoför kapısının açıldığında, iki kez bastığında ise diğer kapıların açıldığını yazmıştır.

Bu özelliği nasıl devre dışı bırakabileceği konusunda destek istemiştir.

İnternet üzerinden araştırdığımızda aracın şoför kapısını açıp, diğer kapılar kapalı olacak şekilde anahtarı takıp sağa doğru çevirip beklemenizi, bir süre sonra yan aynaların katlandığında bu kilidin devre dışı kaldığı yazmaktadır.

Yukarıdaki yazdığımız yöntem Seat Leon ve İbiza yeni modellerin başarılı olduğunu yazmaktadır.Bu yöntemi bulduğumuz Seat İbiza 2004 modelinde denedik fakat malesef başarılı olamadık.

Seat özel servisine gittiğimizde ise bu özelliği devre dışı bırakmak için mecburen PC ile direksiyonun altında bulunan göz bölümünün kapağını çıkartararak bağlanmak gerekiyor.Tabi bu işlemleri normal bir kullanıcı yapamamaktadır.İşciliğine güvendiğiniz bir servise gidip 15 dakika içinde bu kilit modunu pasif edip normal kilitleme modunu aktif etmektedirler.Bu işlemin ücreti ise ortalama 20 TL civarındadır.

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