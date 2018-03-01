Samsung Galaxy S9 veya S9 Plus için 400 TL ön sipariş hediyesi

Samsung’un en son modelleri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus güzel bir etkinlik ile tanıtıldı. İki telefonda üst segment bir telefondur. Tasarım ve teknik özellikleri ile bu telefonu almak isteyenleri güzel süprizlerde bekliyor.

Samsung Galaxy S9 telefonu 4599 TL’den, Galaxy S9 Plus ise 5199 TL’den satışa sunuldu. Bu telefonu almak isteyen olursa Samsung’un resmi aksesuar ve telefon satış adresi olan shop.samsung.com/tr adresinden 400 TL hediye çeki ile ön sipariş ile satın alabilirsiniz.

Bu 400 TL’lik hediye çekini Samsung’un yapacağınız diğer alışverişte kullanabilirsiniz. Yada Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus aldığınızda Gear Sport akıllı saati yanında bedava alabilirsiniz.

Akıllı saat kullanmayacağım derseniz bu telefonun yanıda gelen hediye çeki ile kılıf almanızı tavsiye ediyoruz. Zira bu amiral gemisi modellerin fiyatları oldukça yüksektir. Başına gelebilecek herhangi bir kaza sizin canınızı sıkabilir.

Samsung resmi internet sitesinde kılıf fiyatları şöyle;

Açık görünümlü kılıf: 369 TL

LED göstergeli kılıf: 399 TL

Alcantara Kılıf: 299 TL

Sabitleyici Koruyucu Kılıf: 249 TL

Hyperknit Kılıf: 199 TL

Silikon Kılıf: 159 TL

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