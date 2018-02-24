PlayStation 4’de kablolu mu yoksa kablosuz mu konsol çıkıyor

Cüneyt isimli bir ziyaretçimizden gelen bir soru dikkatimi çekti. Bir internet sitesinden 2. El PlayStation 4 aldığını, aldığı kişi cihazı 4 ay önce aldığını ve sıfır aldığı gibi aksesuarlarını gönderdiğiniz yazmıştır.

Fakat cihazı alan arkadaşımız kutu içerisinden çıkan PlayStation 4 kolunun kablolu ve orijinal olmadığını düşünüyormuş.

Bizde youtube’da Play Station 4 kutu açılışlarını izledik ve çıkan orijinal oyun konsolunun kablosuz olduğunu gördük. Sadece bir videoda değil birkaç videoda izlediğimizde de kablosuz oyun konsolu çıktığını inceledik.Tabi şunu belirtelim. Bu oyun konsolu hem kablosunu takarak şarj ederek oynuyorsunuz, şarj dolduğu zaman kabloyu çıkartarak kablosuz şekilde oynayabiliyorsunuz.

Konunun başına bir PlayStation 4 kutu açılışında kişinin oyun konsolunu kutudan çıkartırken bir fotoğrafını ekledik. Bu soruyu soran Cüneyt isimli kişi kendi kutusundan çıkan oyun konsolunun fotoğrafını gönderseydi daha net konuşabilirdik.

Sonuç olarak 2.el bir PlayStation 4 almayı planlıyorsanız kesinlikle gözünüzle görmeden uzaktan almayınız. Alacağını cihaz hem elektronik hem pahalı bir cihaz olduğu için paranızı çöpe atmayınız. Kendiniz bizzat elinize alıp inceleyip satın alınız. Aksesuarların parçalarının sağlamlığını kontrol ediniz.

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