Nokia 8 ekran koruyucu ve kılıfları

Nokia 8 telefonu henüz yeni tanıtıldı.Üst segment özellikleri ve tasarımı ile büyük ilgi göreceğine hiç şüphe yok diyebiliriz.

Nokia 8 henüz satışına başlanmadı fakat yurtdışı internet sitelerinde Nokia 8 kılıfları başlığı altında alışveriş sitelerinde Nokia 8 kılıf fiyatları yayılmaya başladı diyebiliriz.Tabi orjinal Nokia 8 kılıfları olmadığı kesin.Telefonunun ekran büyüklüğü,kalınlığı ve genişliği resmi olarak açıklandıktan sonra ilk olarak Nokia 8 silikon kılıflar ön plana çıkıyor.Şu an için birkaç yabancı alışveriş sitesinde Nokia 8 kılıf fiyatları 3 dolar civarında satılıyor.

Diğer üretilmesi kolay olan aksesuar ise ekran koruyucudur.Nokia 8 ekran koruyucu fiyatları 1 dolar civarında yurtdışında satılmaya başlandı.Tabi ekran boyutları ve tasarımı belli olduğu için üretilmesi çok zor olmayacaktır.

Nokia 8 satışa çıktıktan sonra diğer Nokia 8 kılıfları günyüzüne çıkacaktır.

Akıllı telefonlar için kılıflar neden önemli diye merak ediyorsanız kısa bir bilgi vermek istiyoruz.Akıllı telefonların ekranı kırıldığı zaman malesef yapılması zahmetli ve pahalı olmaktadır.Özellikler ekran teknolojileri geliştikçe ekran değişim fiyatlarıda çok maliyetli olmaktadır.Örnek vermek gerekirse Galaxy S8 ekran değişim fiyatı birçok yerde 1500 TL civarlarında dayanmaktadır.Ekran kırılmasını önlemek için mecburen ekran koruyucu ve kılıf şarttır.

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