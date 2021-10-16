Mi TV Stick cihazı 3 ay için 269 TL’den 449 TL’ye çıktı

Akıllı televizyonu olmayanlar YouTube ve Netflix’i televizyondan izlemek için Xiaomi Mi TV Stick medya oynatıcısını tercih etmektedir. Bu cihazı taktığınızda artık televizyonunuz akıllı smart TV olmaktadır. Bu yazıda sizlere Mi TV Stick cihazının özelliklerinden bahsetmeyeceğiz. Bu sefer fiyatın yüksekliğinden bahsedeceğiz.

Çok değil Temmuz ayı ortalarında Xiaomi Mi TV Stick cihazı 299 TL’den satılıyordu. E-Ticaret sitelerinde 269 TL’ye bile bulabiliyordunuz. 3 ay içerisinde fiyatı 449 TL’ye çıktı. Yurt dışından dolar üzerinden getirildiği için herhalde bu kadar fiyatında artış oldu. Aslında sadece bu cihaz için değil, diğer tüm elektronik eşyalarında artış oldu. Ellerinde stok yapanlar bu işten daha fazla para kazanma derdine düştü.

Bu saatten sonra bu cihazın fiyatı düşer mi bilmeyiz ama 3 ay sonra bu fiyatı da arar olabiliriz. 3 Ay sonra tekrar bir fiyat kontrolü yaparız.