LG K10 desen kilidi nasıl açılır ve kapatılır?

LG K10 modelinde desen kilidi koymak için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Teknoscrool olarak sırayla gelen destek maillerini cevaplamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.Takma ismi Matrix olan (keşke asıl ismini verseydin) ziyaretçimiz LG K10 modeline desen kilidi koymak istediğini ve nasıl yapacağını konusunda destek istemiştir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak desen kilidi koyabilir yada kullanmazsanız tekrar kaldırabilirsiniz.İlk olarak telefonunuzdan Ayarlar-Kilit Ekranı-Ekran Kilidi Seçin-Şekil-Telefonu açmak için desen gerekir yada telefonu kapatıp açarken desen kilidi sormasını istemiyorsanız Desen yok seçeneklerinden bir tanesini işaretledikten sonra Sonraki tuşuna basarak desen kilidinizin modelini belirleyin.Sonraki tuşuna basınız.İki kez desen kilidini doğru girdikten sonra Yedek bir parola isteyecektir.Bu parola desen kilidinizi unuttuğunuzda kullanabileceksiniz.PIN girişini doğruladıktan sonra tamam tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Desen kilidini kaldırmak içinde aynı adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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