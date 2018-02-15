GM 8 cüzdan kılıf ve şeffaf kılıf çeşitleri

General Mobile’ın yeni modeli GM 8 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı.

999 TL’lik etiket fiyatı ile satılacak olan bu model büyük ilgi görecek gibi durmaktadır. GM 8 teknik özellikleride oldukça tatmin edici olunca Gm 8’e ilgi normal olarak artacaktır. Bir takipçimiz GM 8 orjinal kılıf çeşitlerinin neler olduğunu merak etmiştir. General Mobile resmi internet sitesine girdiğimizde aksesuar çeşitlerine baktığımızda malesef orjinal kılıf çeşitlerinin olmadığını görüyoruz. Mecburen GM 8 kılıf çeşitleri olarak yan sanayi ürünleri tercih etmek zorunda kalacaksınız. Artık yan sanayi ürünlerininde aralarında kaliteli kılıf markaları bulunmaktadır. Bu markalardan tercih ettiğinizde telefonunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Genellikle yan sanayi alınan kılıf çeşitlerinden sonra telefonunun boyutuna göre olmadığı için kullanıcı kullanamamaktadır. Ürünü iade etmek istediğinde ise malesef karşıda bir ilgili bulamadığı için zarar uğramaktadır.

Genellikle GM 8 popüler kılıf çeşitleri olarak GM 8 şeffaf kılıf ve GM 8 cüzdan kılıf modelleridir. Tabi bu yazdığımız çeşitler tahminize göre olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

GM 8 şeffaf kılıf fiyatı tahminimize göre 15 TL civarında olacağını düşünüyoruz.

GM 8 cüzdan kılıf fiyatı ise tahminen 25-70 TL aralığında olacağını düşünüyoruz.

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