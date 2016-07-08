GM 5 Plus Bluetooth ile dosya nasıl gönderilir

GM 5 Plus’tan başka telefona müzik,fotoğraf veya dosya nasıl gönderebilirim diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.

General Mobile uygun fiyatlı yüksek performanslı telefonları ile dikkat çekmektedir.En son amiral gemisi modeli olan GM 5 Plus üstün özellikleri ve tasarımı ile çok büyük ilgi gördü.1000 TL altı telefonlar arasında en çok tercih edilen modelin sahibi olan bir ziyaretçimiz bizden dosya gönderimi nasıl yapabileceği konusunda destek istemiştir.GM 5 Plus kullanım kılavuzunda yazan bilgileri size aynen iletmek istedik.Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum olarak yazabilirsiniz.

Ayarlar > Bluetooth, açmak için Bluetooth’u işaretleyin.

• Bir dosya seçmek için Dosya Yöneticisine girin, Paylaş> Bluetooth seçin.

• Cihaz ara seçeneğine dokunun, telefon menzildeki tüm kullanılabilir Bluetooth cihazlar› arayacak ve isimlerini gösterecektir.

• Eşleştirmek için listedeki diğer cihazın ismine dokunun. eşleştirmeden sonra dosya gönderilecektir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)