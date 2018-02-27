Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Silikon fiyatı

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Silikon fiyatları konusunda arama yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Samsung’un ses getiren iki amiral gemisi modeli olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus fiyatları netleşti. Tabi bu fiyatlardan sonra bu telefonu kılıfsız olarak kullanmak çok zor olacaktır. Neden derseniz Galaxy S9 fiyatı 4599 TL, Galaxy S9 Plus ise 5199 TL’dir. Bu telefonun başına gelebilecek herhangi bir talihsiz kaza sizin canınızı oldukça sıkacaktır. Bu kadar parayı verdikten sonra bir kılıf almanız sizi üzmeyecektir.

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus kılıf fiyatlarınıda açıkladı. Genellikle kullanıcıların en çok tercih ettiği kılıf çeşidi olan Silikon kılıf fiyatı netleşti. Galaxy S9 Silikon kılıf 4 farklı renk çeşiti yer alıyor. Pembe, Siyah, Mavi ve Gri olmak üzere kılıf çeşitleri arasında en çok renk seçeneğine sahiptir. Ayrıca kılıflar arasında da en ucuz fiyata sahip olan kılıf modelidir.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Silikon kılıf fiyatı 159 TL’dir. Biz yinede sizlere diğer kılıf fiyatlarını da yazmak istedik.

Samsung resmi internet sitesinde kılıf fiyatları şöyle;

Açık görünümlü kılıf: 369 TL

LED göstergeli kılıf: 399 TL

Alcantara Kılıf: 299 TL

Sabitleyici Koruyucu Kılıf: 249 TL

Hyperknit Kılıf: 199 TL

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