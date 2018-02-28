Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ekran görüntüsü alma (2 farklı yöntem)

Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliği kesinlikle ekran görüntüsü alma özelliğidir.

Artık eskisi gibi bir not alacağınız zaman kalem kağıt kullanmak yerine ekranın o anki görüntüsü almak daha kolaya gelmektedir.

Samsung, yeni amiral gemisi modelleri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini tanıttı. Bu üst segment telefonlar ülkemize geldikten sonra baya bir ilgi görecektir. İlk defa Samsung marka akıllı telefon kullanacaksanız bu yazımızın size faydası büyük olacaktır.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelinde ekran görüntüsü almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Ekran görüntüsünü yakalamak için hem tuşları kullanabilirsiniz hem de hiç tuşlara basmayıpta ekran resmi alabilirsiniz.

1.Yöntem (En basit ve pratik olanı)

Hemen hemen her akıllı telefon olduğundaki gibi bu iki modelde Ses kısma ve güç tuşuna aynı anda basılı tutup 1-2 saniye beklemeniz yeterli olacaktır. Deklanşör sesi geldikten sonra ekran görüntüsü alınmış demektir. Galeriye gidip aldığınız screen shot görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

2. Yöntem (Sizi zorlayabilir)

Akıllı sensörler ile ekran görüntüsü alabilirsiniz. Elinizi sağdan sola veya soldan sağa doğru kaydırarak bu özelliği kullanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar, Gelişmiş Özellikler menüsüne gidin ve oradan, “avuç içi kaydırma” seçeneğini etkinleştirin.

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