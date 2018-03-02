En yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar (4 adet)

Bildiğiniz gibi akıllı telefonların şarj süreleri az gitmektedir. Teknoloji devleri ise bu sorunu hızlı şarj sürelerini kısaltarak giderme çabasındadır.

Bu yazımızda size batarya süresi en iyi olan akıllı telefonlardan bazılarını yazmak istiyoruz. Şarj süresinin uzun gitmesi tamamen kullanıcının yaptığı işlemlere göre değiştiğini hatırlatmak isteriz. Tabi batarya kapasitesi yüksek olduğu zaman şarj süreside normal olarak uzun olacaktır. Lafı fazla uzatmandan geçelim modellerimize;

Doogee S60 modelini eminiz ki birçok kişi duymamıştır. Bu telefonu ön plana çıkartan özelliği ise suya ve toza karşı dayanıklı olmasına ekstradan darbelere karşı çok dayanıklı bir telefon olmasıdır. Zaten fotoğrafını gördüğünüzde de aykırı bir tasarımı olduğunu fark edeceksiniz. Biz asıl konumuza dönersek bu telefon da 5580 mAh’lık güçlü bir batarya bulunuyor. Batarya’nın değiştirelemez olduğunuda hatırlatalım.

– Batarya kapasitesi: 5580 mAh

– Değiştirebilir batarya: Yok

– Hızlı şarj desteği: Mevcut

– Fiyat: 1686 TL

Model: Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi markası ülkemizde çok tutulmaktadır. Her cebe uygun fiyatlı ve performanslı modelleri yer alıyor. Xiaomi Mi Max 2 modeli hem performans hem batarya kapasitesi ile ön palana çıkıyor. Normal şartlarda bu telefon ile bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz.

Ekran boyutu: 6.44 inç

Batarya kapasitesi: 5300 mAh

Değiştirebilir Batarya : Yok

Hızlı şarj desteği : Mevcut

Fiyat: 1154 TL

3.Model: Lenovo P2

Lenovo P2 modeli fiyatına göre orta segment diyebilirsiniz. Fakat bizde üst segment sayılabilecek bir modeldir. Super AMOLED ekranı 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Çok canlı bir telefon olmasının yanında 5100 mAH’lık bataryası ile oldukça iddialı bir şarj süresi sunmaktadır.

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Batarya Kapasitesi: 5100 mAh

Değiştirebilir Batarya: Yok

Hızlı şarj desteği : Mevcut

Fiyat: 1359 TL

4.Model: Casper VIA A1 Plus

Casper, akıllı telefon sektöründe çıkardığı son modeller ile çıtayı yükseltti. Bu modelde 5.5 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. 401 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça canlı bir ekranı mevcuttur. Bu canlı ve kaliteli ekranı destekleyen 5000 mAh’lık batarya bulunuyor. Bataryası değişmiyor.

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Değişebilir Batarya: Yok

Hızlı Şarj desteği: var

Fiyat: 1795 TL

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