Custom Binary Blocked By FRP hatası ve çözümü nasıl?

Custom Binary Blocked By FRP.Secure Fail: KERNEL hatası birçok kişinin canını sıkan hatalar arasında yer almaktadır.

Teknoscrool.com olarak ziyaretçilerimizden gelen destek maillerini elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.Bir ziyaretçimizden gelen sorunu elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalıştık.Fakat çok zor bir sorun olduğu için günlerdir araştırdık fakat sağlıklı olarak tam bir sonuç alan bulamadık.

Ziyaretçimiz Samsung marka telefonu olduğunu ve durduk yere telefonun kapandığını, telefonu açmaya çalıştığında ise ” Custom Binary Blocked By FRP.Secrue Fail: KERNEL” hatası aldığını yazmıştır.Hiçbir şekilde telefonu açamadığını ve nasıl düzeltebileceği konusunda zor durumda kalmıştır.

İlk olarak bu sorun ile karşılaşanlar format atmayı tercih etmiştir.Format atmadan önce telefonuzun şarjı yüzde 50 civarında olması gerekmektedir.

Telefonunuz ister Galaxy S3, ister Galaxy Note 4 ister Galaxy Ace gibi bir modele sahip olun, genel hatlarıyla aynı şekilde Samsung Galaxy modellerine format atabiliyorsunuz.

Android tabanlı cihazlara format atmak için aşağıdaki adımları uyguluyoruz

Telefonuzu kapatın ve “SES AÇMA” + “MENU” + “GÜÇ” dügmelerine ayni anda basiniz ve bekleyiniz.Aynı anda bastıysanız Android ikonu çıkacaktır ve CWM ekranı gelecektir.Burada yapmamız gereken sırasıyla “Wipe/Data Factory Reset” ve “Wipe Cache Partition” dur.

Diğer bir yöntem olarak ise Odin ile telefona tekrardan ROOM yükleme olduğu yazmaktadır.

Bu yöntemi deneyenlerden yorumlar bekliyoruz.

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