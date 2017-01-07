Casper Excalibur CN-V8G6700X yorumları

Casper Excalibur oyun bilgisayarı hakkında yorum arıyorsanız ve nasıl bir bilgisayar diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Oyun tutkunları son zamanlarda televizyon reklamlarında çıkan Casper Excalibur hakkında araştırma yapmaktadır.Genellikle oyun tutkunları bütün oyunları takılmadan en iyi grafik ile oynamak için masaüstü toplamaktadır.Seyahatlere gidince malesef yanınızda oyun bilgisayarınızı götüremediğiniz için imdadınıza Casper Excalibur yetişmektedir.Laptop’larda performanslı bir şekilde oyun oynanmaz diyorsanız Casper Excalibur’ı incelemeniz gerekmektedir.

İlk olarak Nvidia Geforce GTX 960M ile dizüstü bilgisayarda masaüstü performanısını rahatlıkla yaşayabilirsiniz.Oyunlarda grafikleri en yüksek seviyede seçip rahatlık kasılmadan oynayabilirsiniz.1080p çözünürlükte sanki oyunun içindeymişsiniz keyfi yaşayacaksınız.Laptop olduğu için bataryası az gidecek diye düşünebilirsiniz.Battery Boost ile iyileştirilmiş bir pil süresi sağlayacaktır.Dolby Digital Ses Sistemi sayesinde en maksimum ses seviyesinde oyun oynarken,film izlerken,müzik dinlerken net ve güçlü ses sizleri bekliyor.17.3 inçlik FULL HD ekranda 1920*1080 çözünürlüklü büyük ekranda oyun oynamak,hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Anti-Glare yansımasız ekran ve 85 derecelik görüş açısıyla oyunun tadını fazlasıyla alabilirsiniz.Laptoplarda zaten normal şartlarda ısınma çok hızlı gerçekleşmektedir.Grafiği yüksek bir oyun oynadığınızda ise ısınma daha yüksek olur ve bilgisayar yavaşlayacaktır.Yüksek turbo fan ile ısı olayı en aza indirgenmektedir.

Bilgisayar konusunda çok fazla bilgimiz olmadığı için mecburen internette yazan bilgilerden sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istedik.

Casper Excalibur kullanan ziyaretçilerimiz varsa yada bilgisayar’ın teknik özelliklerinden anlayan takipçimiz varsa bize yorum olarak yazabilirse çok memnun oluruz.

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