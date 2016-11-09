Bilgisayar saati kendi kendine 1 saat geri alıyor

PC’niz kendi kendine bir bakmışsınız saat 1 saat geriye alıyorsa bu resimli anlatımımız tam size göredir.

Bildiğiniz üzere artık saatlerimizi hiçbir zaman geri almayacağız.30 Ekim’de saatleri geri almadık fakat teknolojik donanımlar saatlerini otomatik olarak geriye almıştı.Otomatik saat güncellemelerini kapatanlar bu sorunu hemen halletti.Fakat bazı kullanıcılardan gelen destek maillerine baktığımızda ise bilgisayarlının saati otomatik olarak tekrardan bir saat geriye aldıklarını ve bu soruna kalıcı bir çözüm aradıklarına dair yardım istemişlerdir.

Teknoscrool.com olarak bu sorun hakkında sizlere resimli olarak bir anlatım yapmak istedik.Aşağıdaki adımları uygulayarak saatiniz birdaha otomatik olarak geriye alınmayacaktır.

1.Adım

İlk olarak bilgisarınızda saat alt köşede bulunan saate bir kere tıklayınız.

2.Adım: Açılan ekranda tarih ve saat ayalarını değiştir sekmesine tıklamanız gerekmektedir.

3.Adım: Açılan ekranda saat dilimini değiştir sekmesine tıklamanız gerekmektedir.Onun öncesinde hemen üst sekmede bulunan Tarihi ve saati değiştir butonuna basıp saatinizi şimdiki saate göre ayarlayınız.

4.Son adım: Ekranda kırmızı dikdörtgen çerçeve içerisinde bulunan ” saati gün ışığından yararlanma saati için otomatik olarak ayarla tıkınızı kaldırmanız gerekmektedir.

Not:Eğer bu adımları uyguladığınızda bilgisayarınızın saati yinede geri alıyorsa bize yorum yazarak sorununuz detaylı bir şekilde yazarsanız size elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliriz.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)