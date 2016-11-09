Bilgisayar saati kendi kendine 1 saat geri alıyor

PC’niz kendi kendine bir bakmışsınız saat 1 saat geriye alıyorsa bu resimli anlatımımız tam size göredir.
Bildiğiniz üzere artık saatlerimizi hiçbir zaman geri almayacağız.30 Ekim’de saatleri geri almadık fakat teknolojik donanımlar saatlerini otomatik olarak geriye almıştı.Otomatik saat güncellemelerini kapatanlar bu sorunu hemen halletti.Fakat bazı kullanıcılardan gelen destek maillerine baktığımızda ise bilgisayarlının saati otomatik olarak tekrardan bir saat geriye aldıklarını ve bu soruna kalıcı bir çözüm aradıklarına dair yardım istemişlerdir.
Teknoscrool.com olarak bu sorun hakkında sizlere resimli olarak bir anlatım yapmak istedik.Aşağıdaki adımları uygulayarak saatiniz birdaha otomatik olarak geriye alınmayacaktır.
1.Adım
İlk olarak bilgisarınızda saat alt köşede bulunan saate bir kere tıklayınız.
2.Adım: Açılan ekranda tarih ve saat ayalarını değiştir sekmesine tıklamanız gerekmektedir.
3.Adım: Açılan ekranda saat dilimini değiştir sekmesine tıklamanız gerekmektedir.Onun öncesinde hemen üst sekmede bulunan Tarihi ve saati değiştir butonuna basıp saatinizi şimdiki saate göre ayarlayınız.
4.Son adım: Ekranda kırmızı dikdörtgen çerçeve içerisinde bulunan ” saati gün ışığından yararlanma saati için otomatik olarak ayarla tıkınızı kaldırmanız gerekmektedir.
Not:Eğer bu adımları uyguladığınızda bilgisayarınızın saati yinede geri alıyorsa bize yorum yazarak sorununuz detaylı bir şekilde yazarsanız size elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliriz.
ferruh
15 Kasım 2016 at 13:04
aynısını yaptım ama her açışta pc kendini 1 saat geri alıyor..(win-7)
Teknoloji
15 Kasım 2016 at 14:01
Ferruh Bey merhabalar,
Bilgisayar saatini artı 3 saat moskova olarak değiştirdiniz mi?
Misafir
6 Aralık 2016 at 07:29
Moskovada mı yaşıyoruz. Böyle saçma çözüm mü olur. Güncelleyecek bir internet saati yok mu bilgisayarları sürekli güncel tutsun… Moskova olarak ayarlarsak ne anlamı kaldı bu rada yaşadığımızın….
Mustafa
12 Aralık 2016 at 16:07
UTC+03.00 istanbul var onu seçin kendisi otomatik ileri alıyor normale dönüyor.
misafir
1 Ocak 2017 at 15:45
+3 lerin hemen hemen hepsini denedim. Otomatik güncellemeyide kaldırdım. Ona rağmen sabah her kalktığımda saati değişmiş buluyorum.