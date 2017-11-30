ZTE Nubia Z17 yorumları

ZTE Nubia Z17 nasıl bir telefon diye merak ediyorsanız bu yazımız ile güzel bir paylaşım platformu oluşturabiliriz.

Akıllı telefon dünyasında fiyat-performans uyumu ile emin adımlarla yoluna devam eden ZTE, Nubia Z17 modeli ülkemizde satışa çıktı.Kulağınız aşina olmadığı için uzak durabilirsiniz.Fakat ZTE Nubia Z17 teknik özelliklerine ve fiyatına baktıktan sonra fikriniz değişebilir.

ZTE Nubia Z17 teknik özellikleri;

Nubia Z17 modeli 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir.Bu ekran Full HD çözünürlüğünde 403 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı yer almaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 75.5’tir.Nubia Z17 modelini 3200 mAh’lık güçlü bir batarya destekliyor.Bu bataryanın hızlı şarj destekli olduğunuda hatırlatalım.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 megapiksel ve 23 megapiksellik iki adet arka kamerası bulunuyor.2X optik zoom ile farklılığını ön plana çıkartıyor.Selfie çekmeyi seviyorsanız bu modelde 16 Megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise harika bir performansı olduğunu göreceksiniz.Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti 2.45 GHz hızında çalışıyor ve 8 çekirdeklidir.6 GB RAM ile bu modeli yavaşlatmak söz konusu bile değildir.

ZTE Nubia Z17 hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız malesef bu sorunun yanıtı hayır olacaktır.64 GB’lık dahili depolama hafızası ile kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız.4.5G teknolojisi ise CAT 9’dur.Yani saniyede 450 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.

NFC ve kızılötesi desteği ile eşdeğerlerine göre ön plana çıkıyor.ZTE Nubia Z17 modeli şu aralar internette 1699 TL civarlarında satılmaktadır.Bu fiyata daha güçlü bir telefon bulmak neredeyse imkansız diyebiliriz.

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