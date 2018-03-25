ZTE Nubia V18 özellikleri

ZTE markası ülkemizde büyük ilgi görmektedir. Nubia serisi ile yakaladığı modellerin arasında V18’i ekledi. ZTE Nubia V18 teknik özelliklerine kısaca bakalım;

6.01 inçlik oldukça büyük bir IPS LCD ekran bulunuyor. 402 Piksel yoğunluğundaki olan bu modelde Nubia UI 5.1 arayüzü kullanlımaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 77.80’dir. Batarya ise tam 4000 mAh kapasitesindedir. 13 Megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera bulunmaktadır. Hız konusuna geçtiğimizde ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunmaktadır. 4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğunu beirtmek isteriz. 64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD kart ile kapasiteyi 128 GB’a kadar artırabilirsiniz. Android 7.1.1 Nougat sürümü ile yüklü gelen ZTE Nubia V18’de parmak izi okuyucusu ve 4.5G desteği bulunmaktadır.

ZTE Nubia V18 yurtdışı fiyatı ise 800 TL’dir. Bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği kousunda ise herhangi bir net bilgi bulunmuyor.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)