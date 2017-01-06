ZTE Blade V8 Pro hakkında yorumlar arıyorsanız ve teknik özellikleri hakkında araştırma yapıyorsanız işte yazımız;

ZTE Blade V8 Pro modeli tanıtıldıktan sonra akıllı telefon tutkunları bu modeli incelemek istmektedir.Teknoscrool.com olarak sizlere ZTE Blade V8 Pro özellikleri hakkında kısaca bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.48’lik bir oran görmekteyiz.ZTE Blade V8 Pro modelini 3140 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Hızlı şarj desteği olan bu modelde malesef değişebilir bir batarya bulunmamaktadır.ZTE Blade V8 Pro kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 meagapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Ayrıca arka tarafta ikinci bir kamerada bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snpadragon 625 yonga seti bulunmaktadır.

3 GB RAM’in yanında 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Ekstradan microSD hafıza kartı ile kapasiteyi 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.İnternet hızı olarak ise 4.5G’de CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Parmak izi okuyucusu ve NFC özelliği ile başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

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