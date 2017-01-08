ZTE Blade V8 başarılı donanıma sahip

ZTE Blade V8 resmi olarak tanıtıldı.ZTE’nin bu yeni modelinin özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Kullanıcı arayüzü ise MiFavor UI 4.2 versiyonudur.Ekran/Gövde olarak ise yüzde 70.25’lik bir başarılı oran görmekteyiz.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 2730 mAh’lık bir batarya görmekteyiz.Bu modelde de malesef değiştirebilir bir batarya bulunmamaktadır.ZTE Blade V8 kamerasına baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamerası olduğunu görmekteyiz.Arka tarafta 2.arka kamera yer alıyor.Bu ikinci kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğüne sahiptir.İkinci kameranın özelliği ise derinlik algısı için kullanılmıştır.Ön kamerasına baktığımızda ise selfie çekmeyi severlerin düşünüldüğünü görüyoruz.

13 megapiksellik bir ön kamerası ile gayet başarılı bir kamera sistemi olduğunu belirtelim.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 435 yonga setinin olduğunu görüyoruz.3 GB RAM ile gayet hızlı ve akıcı bir kullanım sağlayabilirsiniz.32 GB’lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra takılabilen microSD hafıza kartı desteği ile kapasitesini artırabilirsiniz.

İnternet teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfı 4.5G hızı bulunmaktadır.ZTE Blave V8 modelin radyo bulunmuyor.Özellikle artık son zamanlarda akıllı telefonlarda radyo bulunmamasından dolayı birçok kişi şikayetçi ama yapacak birşey malesef bulunmuyor.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile dikkatleri üzerine çeken ZTE Blade V8 fiyatı henüz resmi olarak açıklamandı.

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