ZTE Blade V7 teknik özellikleri ve yorumları

ZTE Blade V7 yorumları okumak istiyorsanız işte güzel bir yazımızı sizinle paylaşmak istedik.

ZTE akıllı telefon sektöründe sağlam telefonlar üretiyor.Bir ziyaretçimiz bizden ZTE Blade V7 modeli almayı planladığını ve bu telefon hakkında yorumumuzu istemiştir.Teknoscrool.com olarak ZTE Blade V7 modelini inceledik.Öncelikle özelliklerinden kısaca bahsedelim;

İlk olarak 5.2 inçlik bir 424 PPI Piksellik IPS LCD ekranı bulunmaktadır.2500 mAh’lık bir bataryaya sahip olan bu modelde deiştirebilir bir batarya bulunmuyor.Batarya olarak yorumumuz artık günümüzde telefonların hızlı şarj olması çok önemlidir.Bu modelde hızlı şarj özelliği bulunmuyor.Fakat şunu dikkate almanızda fayda var.2500 mAh’lık bir batarya olduğu için zaten kısa sürede şarjı dolacaktır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli 2 GB RAM‘li bir yonga seti bulunuyor.

Hız olarak çok hızlı olmasada çok aktif bir kullanıcı değilseniz size fazla fazla yetecektir.16 GB’lık dahili depolama hafızası standartlaştı diyebiliriz.Bana bu kapasites az diyorsanız microSD hafıza kartı takarak kapasiteyide artırabilirsiniz.Kamera özelliklerine geçtiğimizde 13 MP arka ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak CAT 4 desteklemektedir.Android 6.0.1 marshmallow sürümü ile gelen bu modelde çift hat özelliği bulunmaktadır.

Sonuç olarak 949 TL‘lik bir fiyat etiketine göre alınabilecek bir telefondur.Fakat ZTE Blade V7 modelinin üzerine birçok yeni model çıktı.Axon serisi ile çıkış yapan ZTE, başarılı model ve uygun fiyat ile beğeniliyor.ZTE’nin Axon serilerine bakmanızı öneririz.

ZTE Axon 7 Mini özellikleri

ZTE Axon 7 özellikleri

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