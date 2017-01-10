ZenFone AR ile ZenFone 3 Zoom farkları

Asus ZenFone AR ile ZenFone 3 Zoom karşılaştırması hakkında sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Asus’un 2 yeni modeli resmi olarak tanıtıldı.Asus, genellikle uygun fiyat ve performanslı telefonlar çıkarmaktadır.Zenfone 3 Zoom ve Zenfone AR modeli’nin fiyatı henüz resmi olarak belli olmadı fakat biz şimdiden bu iki telefon arasındaki farkları sizlere yazmak istiyoruz.Teknoscrool olarak sizlere uzun uzun özelliklerinden bahsetmek yerine başlıca özelliklerini yazdıktan sonra diğer özelliklerini ise excel tablosunda göstermek istiyoruz.İlk olara Zenfone 3 Zoom ile Zenfone AR arasında açık ara fark bulunuyor.İki telefon aynı kategoride değil ama yinede yazalım.

İlk olarak Zenfone AR modeli 5.7 inç, Zenfone 3 Zoom modeli 5.5 inçlik bir ekrana sahiptir.İki telefonda büyük ekranlı olduğu için tercih yapmak için diğer özelliklerini incelemeniz gerekiyor.Kamera özellikleri konusunda ise Zenfone Ar modeli oldukça ağır basmaktadır.Arka kamerası 23 megapiksel olan Zenfone Ar modelinde esktradan arkada 2 kamera bulunuyor.Zenfone 3 Zoom’da ise 12 megapikselliik bir arka kamerası bulunmaktadır.

Asus ZenFone AR ile Zenfone 3 Zoom arasındaki farklar;

Asus ZenFone AR Asus Zenfone 3 Zoom Ekran boyutu 5.7 İnç 5.5 İnç Ekran /Gövde Oranı Yüzde 72.65 Yüzde 70.19 Ağırlık 170 GR 170 GR Arka Kamera 23 MP 12 MP Ön Kamera 8 MP 13 MP Dahili Depolama 256 GB 32 GB RAM 8 GB 4 GB CPU Çekirdeği 4 Çekirdek 8 Çekirdek CPU Frekansı 2.35 GHZ 2.0 GHZ Ekran Çözünürlüğü 1440×2560 (QHD) 1080×1920 (FHD) Batarya Kapasitesi 3300 mAh 5000 mAh İşletim Sistemi Android Nougat Marshmallow Piksel Yoğunluğu 515 PPI 401 PPI Ekran Teknolojisi Super AMOLED AMOLED 2.Arka Kamera Evet Evet 3.Arka Kamera Evet Belli Değil 4.5G desteği CAT 12 CAT 4 Radyo Belli Değil Var Parmak İzi Var Var

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)