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ZenFone AR ile ZenFone 3 Zoom farkları

tarafından 10 Ocak 2017 Tarihinde eklendi

Asus ile karşılaştırması hakkında sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

zenfone-ar-zenfone-3-zoom-farki

Asus’un 2 yeni modeli resmi olarak tanıtıldı.Asus, genellikle uygun fiyat ve performanslı telefonlar çıkarmaktadır.Zenfone 3 Zoom ve Zenfone AR modeli’nin fiyatı henüz resmi olarak belli olmadı fakat biz şimdiden bu iki telefon arasındaki farkları sizlere yazmak istiyoruz.Teknoscrool olarak sizlere uzun uzun özelliklerinden bahsetmek yerine başlıca özelliklerini yazdıktan sonra diğer özelliklerini ise excel tablosunda göstermek istiyoruz.İlk olara Zenfone 3 Zoom ile Zenfone AR arasında açık ara fark bulunuyor.İki telefon aynı kategoride değil ama yinede yazalım.

İlk olarak Zenfone AR modeli 5.7 inç, Zenfone 3 Zoom modeli 5.5 inçlik bir ekrana sahiptir.İki telefonda büyük ekranlı olduğu için tercih yapmak için diğer özelliklerini incelemeniz gerekiyor.Kamera özellikleri konusunda ise Zenfone Ar modeli oldukça ağır basmaktadır.Arka kamerası 23 megapiksel olan Zenfone Ar modelinde esktradan arkada 2 kamera bulunuyor.Zenfone 3 Zoom’da ise 12 megapikselliik bir arka kamerası bulunmaktadır.

Asus ZenFone AR ile Zenfone 3 Zoom arasındaki farklar;

Asus ZenFone AR  Asus Zenfone 3 Zoom
Ekran boyutu 5.7 İnç 5.5 İnç
Ekran /Gövde Oranı Yüzde 72.65 Yüzde 70.19
Ağırlık 170 GR 170 GR
Arka Kamera 23 MP 12 MP
Ön Kamera 8 MP 13 MP
Dahili Depolama 256 GB 32 GB
RAM 8 GB 4 GB
CPU Çekirdeği 4 Çekirdek 8 Çekirdek
CPU Frekansı 2.35 GHZ 2.0 GHZ
Ekran Çözünürlüğü 1440×2560 (QHD) 1080×1920 (FHD)
Batarya Kapasitesi 3300 mAh 5000 mAh
İşletim Sistemi Android Nougat Marshmallow
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 401 PPI
Ekran Teknolojisi Super AMOLED AMOLED
2.Arka Kamera Evet Evet
3.Arka Kamera Evet Belli Değil
4.5G desteği CAT 12 CAT 4
Radyo Belli Değil Var
Parmak İzi Var Var
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