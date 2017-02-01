ZenFone 3s Max 5000 mAh bataryası ile 34 gün bekleme süresi sunacak

Günümüz teknolojisinde akıllı telefonların hemen hemen hepsinde batarya problemi yaşanmaktadır.

Batarya problemi derken; şarj sürelerinin az gitmesi diyebiliriz.Büyük teknoloji devleri şarj süreleri konusunda batarya kapasiteni artırmayı ve hızlı şarj destekleri sunarak dezavantajı, avantaja çevirmeyi hedefliyorlar.Ülkemizde 5000 mAh’lık batarya kullanılıyor fakat ZenFone 3s Max modelinde kullanılan 5000 mAh‘lık bataryanın 34 güne kadar bekleme süresi sunacağı belirtiliyor.

Aktif kullanımlarda ise normal olarak en az 2.5 gün gibi bir süreyi ulaşması beklenmektedir.ZenFone 3s Max özellikleri arasında zaten en dikkat çeken kısım ise bataryası olmaktadır.Diğer özelliklerine baktığımızda ise 5.2 inçlik IPS LCD ekranı, 3 GB RAM, 1.5 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir yonga seti,parmak izi tarayıcısı,çift hat özelliği,32 GB’lık dahili depolama hafızası,ekstra takılabilen microSD hafıza kartı,Android’in son sürümü 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.

Zenfone 3 Max‘ın Türkiye’ye ne zaman geleceğini ve satış fiyatı konusunda ise malesef net bir bilgi bulunmamaktadır.

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