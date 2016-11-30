Zenfone 3 Ultra radyo var mı?detaylar

Asus Zenfone 3 Ultra radyo olup olmadığını merak ediyorsanız bu sorunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yeni çıkan akıllı telefonlarda malesef artık radyo olmuyor.Neden olmadığına ise kimse anlam veremiyor.Birçok yerde radyo için gereken bandrol masrafından kurtulmak için kimi yerde de artık herkesin internet paketi olduğunu ve internet üzerinden radyo dinlediği için koyulmadığı düşünülüyor.Asus Zenfone 3 Ultra modelinde radyo var mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.

Zenfone 3 Ultra modeli büyük ekranı ile dikkat çekerken,radyo özelliğinin olması ile dahada ön plana çıktı diyebiliriz.Akıllı telefonlarda radyo kriterini çok fazla kişi aramıyor fakat bu yinede radyo olsun diyorsanız Zenfone 3 ultra modelini inceleyebilirsiniz.

Zenfone 3 Ultra hakkında sizlerden yorumlar bekliyoruz.

(2 votes, average: 4,50 out of 5)

votes, average:out of 5)