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YT Player Play Store’da neden yok?

tarafından 28 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

Bir ziyaretçimiz bize YT Player uygulamasını Google Play Store sayfasından arattığı zaman bulamadığını ve bu uygulamayı nasıl yükleyebileceği konusunda yardım istemiştir.

yt player play store

İlk olarak YT Player uygulaması arka planda youtube videolarını izleyebilmenize yaramaktadır.Normal şartlarda youtube videolarını dinlendiğiniz malesef herhangi bir başka işlem yapamazsınız.YT Player bu sorunu ortadan kaldırdığı için oldukça popüler bir uygulamadır.

Fakat YT player uygulamasını bütün telefonlar desteklememektedir.Eğer telefonunuz YT Player uygulamasını desteklemiyorsa Google Play Store’da bulamazsınız.Google üzerinden arayıp bulduğunuzda da cihazınıza uygun değildir uyarısı alacaksınız.Bu uygulamayı küçük pencereleri uygulamaları çalıştırma özelliğine sahip telefonlar kullanabilmektedir.

Genellikle bu uygulamayı Sony Xperia serileri sorunsuzca çalıştırabiliyor.Huawei ve Samsung modellerinde bu uygulamaya uygun değildir uyarısı alıyoruz.

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