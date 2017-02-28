YT Player Play Store’da neden yok?

Bir ziyaretçimiz bize YT Player uygulamasını Google Play Store sayfasından arattığı zaman bulamadığını ve bu uygulamayı nasıl yükleyebileceği konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak YT Player uygulaması arka planda youtube videolarını izleyebilmenize yaramaktadır.Normal şartlarda youtube videolarını dinlendiğiniz malesef herhangi bir başka işlem yapamazsınız.YT Player bu sorunu ortadan kaldırdığı için oldukça popüler bir uygulamadır.

Fakat YT player uygulamasını bütün telefonlar desteklememektedir.Eğer telefonunuz YT Player uygulamasını desteklemiyorsa Google Play Store’da bulamazsınız.Google üzerinden arayıp bulduğunuzda da cihazınıza uygun değildir uyarısı alacaksınız.Bu uygulamayı küçük pencereleri uygulamaları çalıştırma özelliğine sahip telefonlar kullanabilmektedir.

Genellikle bu uygulamayı Sony Xperia serileri sorunsuzca çalıştırabiliyor.Huawei ve Samsung modellerinde bu uygulamaya uygun değildir uyarısı alıyoruz.

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