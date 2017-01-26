Youtube’da en çok aboneye sahip olan Youtuber’lar

Youtube, dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım platformudur.Youtube’da bildiğiniz üzere kanallar bulunmaktadır.

Kanallarınızı oluşturarak videolarınızı yükleyebiliyor ve abone sayınızı artırarak videolarınızın daha çok izlenmesini sağlayabilirsiniz.Youtube ünlülerini ya da Youtube fenomenlerini anlatan ” Youtuber ” kavramı son zamanlarda duyduğumuz kelimeler arasında yer almaktadır.Youtuber kelimesi size basit gelebilir fakat bu meslek çok popüler olmaya başladı.Geçtiğimiz haftalarda yurtdışında bir youtuber 50 milyon aboneye ulaşınca kanalımı kapatacağım diye video çekince günlerde tüm basın bu youtuberı takip etmek ozrunda kaldı.Peki Türkiye’deki youtuber’ları biliyor musunuz? Aslında onların videolarını youtube’da çok izlemiş olabilirsiniz.Teknoscrool.com olarak sizlere en çok aboneye sahip olan youtuber’ları anlatan bir yazı hazırlamak istedik.Daha fazla aboneye sahip youtuber olabilir.Bu yazımız sadece kendi bildiğimiz ve gördüğümüz kanallara yönelik hazırlanmıştır.

1.Enes Batur

Tam adı ” Enes Batur Sungurtekin” dir.1998 doğumlu olan başarılı youtuber’ın kanalında ise (26 ocak 2017 Saat: 0948) itibari ile 2.990.923 abonesi bulunmaktadır.Enes Batur’un yapmış olduğu oyun videoları ve oyun montaj videoları büyük bir ilgi görmektedir.Eğlenceli anlatımları ve farklı görsellikleri ile hergün saat 19:00’da videolarını yüklemektedir.18 Kasım 2012 tarihinde kanalını açan Enes Batur’un videoları toplamda 1.070.671.647 görüntüleme rakamına ulaşmıştır.

2.OHA DİYORUM

Günlük hayatımızda çoğu insanın yaşadığı olaylara karşı eğlenceli videolarının hazırlandığı kanalın hergeçen gün abone sayısı artmaya devam ediyor.Facebook’ta 3 milyon abonesi olan OHA diyorum kanalının Youtube’da ise 2.807.007 abonesi bulunmaktadır.9 Temmuz 2014 günü açılan bu kanalda yayınlanan tüm videoların izlenme oranı ise (26 Ocak 2017 Saat: 0954) 1.359.732.424 görüntüleme sayısına ulaşmış durumdadır.OHA diyorum kanalındaki açıklama şu şekilde; OHA Diyorum kanalında ilginç, komik, faydalı, eğlenceli videolar yayınlıyoruz. İlginç bilgiler veriyoruz, eğlenceli oyunlar oynuyoruz, rekor denemeleri yapıyoruz, komik fotoğrafları derliyoruz, enteresan sorulara cevap veriyoruz, göz yanılmaları ile şaşırtıyoruz, oha diyeceğiniz deneyler yapıyoruz. Videolarımızı çekerken önce biz eğleniyoruz, ardından elbette sizi eğlendirmeyi amaçlıyoruz.”

3.Orkun IŞITMAK

Orkun IŞITMAK eğlenceli videoları ile youtube’da en çok aboneye sahip olan youtuber’lar arasında yer almaktadır.18 Nisan 2010 günü kanalını oluşturan Orkun Işıtmak’ın abone sayısı (26 Ocak 2017 Saat:1000) itibari ile 2.401.857‘dir. Kanalındaki tüm videoların gösterim oranı ise 345.833.752‘dir.Orkun Işıtmak alışılagelmiş videoların aksine farklılığı ile ön plana çıktı.Örnek vermek gerekirse; iPhone 7 modelini yurtdışından alıp Türkiye’ye getirmek ile Türkiye’den direk almak arasında kalanlar için çok güzel bir video çekmişti.

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