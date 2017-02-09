YouTube videolarının donması nasıl engellenir?

Favori tarayıcınızda açtığınız YouTube videoları donuyor veya birkaç saniye sonra takılıyor mu? Pek çok insan, videoların açılıp yaklaşık 7-14 saniye gibi kısa bir süre içinde donmasından şikayetçi.

Aynı zamanda bazen de video gözüküyor fakat ses gelmiyor. Peki YouTube videolarındaki bu donma sorunu nasıl çözülür?

İnternet bağlantınızı kontrol edin

Akla ilk gelen şey tabii ki internet bağlantınızda bir problem olabileceği. Öncelikle yavaş internet hızının bu probleme yol açmadığından emin olun. Eğer evinizde internetinizi paylaştığınız diğer insanlar video veya film indiriyorsa, oyun oynuyor veya farklı işlemleri gerçekleştiriyorsa hızınız yavaşlayabilir ve bu da videoların açılmamasına, donmasına yol açar.

Eğer tek başınıza kullanıyorsanız veya internetten indirme yapan başka birisi yoksa, Speedtest.net aracılığıyla internet hızınızı kontrol edin. Bunu yaparken arka planda çalışan diğer tüm uygulamaları ve indirmeleri kapatın. Eğer hızınız servis sağlayıcı tarafından size sunulan miktarla aynıysa ve bir problem olmaması gerekiyorsa diğer yöntemlere başvurun ya da servis sağlayıcı firmanızla görüşün.

Cihazınızı yeniden başlatın

PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tablet hangi cihazdan internete bağlanıyorsanız bunu tekrar başlatmayı deneyin. Bu her ne kadar basit gibi gözükse de, bazen sorunu kökten çözebiliyor. Telefon ve tabletler için güç düğmesine birkaç kere basın ve ardından kapatın, yeniden başlatın.

Farklı bir uygulama veya tarayıcı deneyin

Yavaşlık veya donma probleminin arkasında yatan sebep yazılımsal da olabilir. Bunu önlemek için YouTube videolarını farklı bir uygulama veya internet tarayıcısından izlemeyi deneyin.

Flash’ı silin

Artık YouTube varsayılan oynatıcı olarak videolarda HTML5 kullanıyor ve 2015 yılında Flash’tan vazgeçti. Modası geçmeye başlayan Adobe Flash, sistemde osrunlara yol açabilir. Dolayısıyla sorunun Flash kaynaklı olmadığından emin olmak için denetim masasından program ekle kaldır bölümüne girin ve Flash’ı tamamen silin. Ayrıca artık hemen hemen hiçbir program Flash kullanmadığı için, bilgisayarınızdan kaldırmak da bir sorun yaratmayacaktır. Hatta tam tersi, Flash’ta yer alan güvenlik açıkları da ortadan kalkacak ve bilgisayarınız daha güvenli bir hale gelecek.

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