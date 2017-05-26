YouTube reklamları internet tarayıcıları ile engelleme

YouTube’da milyonlarca içerik kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken, tabii ki tüm bunların belli bir maliyeti var ve firmanın da bunu reklam alarak çıkarması gerekiyor. Bu YouTube reklamlarının pek çoğu beş saniye içinde geçilse de, fazla para ödenmiş reklamların kimisini geçme şansınız bulunmuyor.

Peki YouTube reklamları nasıl geçilir?

Elbette olayın içine ekonomik sebepler girince reklam gösterilmesi kaçınılmaz fakat kimse de 30 saniyesini, hiç almaya niyetlenmeyeceği bir araba reklamı için harcamak istemez.

YouTube reklamlarını geçmek yasal mı?

Reklamları engellemenin hiçbir yasal olmayan yanı yok. Hatta 2015 yılında bu sebeple popüler reklam uygulaması Adblock Plus ve bir grup yayıncı Almanya’da davalık oldu. Yayıncı firmalar, reklamların engellenmemesi için dava açarken mahkeme sonucunda Adblock haklı bulundu.

Elbette etik olarak ziyaret ettiğiniz sitelerden, YouTube’dan reklamları engellemek etik olarak sizi rahatsız edebilir. Özellikle daha ufak çaplı yayıncılar bütün gelirlerini reklamdan elde ediyorlar fakat yasal olarak, ortada herhangi bir sorun bulunmuyor. Yani vicdanen rahat oluyorsanız, reklamları engellemeniz mümkün.

Para ödeyerek reklamları kaldırma

Şu anda YouTube Red diye bir üyelik servisi var fakat şu anda sadece ABD gibi bölgelerde deneniyor. YouTube Red’e üye olduğunuzda 10 dolar ödüyorsunuz ve reklam görmüyorsunuz.

YouTube reklamları nasıl geçilir: Engelleyici program kullanın

İstenmeyen reklamları engellemek için web tarayıcıları üzerinde pek çok eklenti bulunuyor ve büyük bir kısmı da tamamen ücretsiz.

Chrome:Eğer Chrome kullanıyorsanız, ilk önerebileceğimiz program tabii ki Adblock. Yıllardır milyonlarca kişi tarafından kullanılan eklenti yüklenince, tarayıcınızın sağ üst kısmında bir işaret çıkıyor ve bunu kullanarak artık reklamları engelleyebiliyorsunuz.

Firefox: Firefox için de aynı şekilde Adblock eklentisi bulunuyor ve benzer metodla çalışıyor. Eklentiler kısmında ‘Ad blocker’ şeklinde arama yaparsanız zaten programı göreceksiniz. Yükleyip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Microsoft Edge: Edge’de eklentiler kısmını açın ve mağazada ‘adblock’ şeklinde arama yapın. Karşınıza zaten kırmızı-beyaz renkli Adblock Plus ikonu çıkacaktır. Ardından ücretsiz olarak indirin ve kullanmaya başlayın.

Benzer metodları Internet Explorer gibi tarayıcılarda da izleyerek hem YouTube reklamlarını, hem de sitelerde açılan istenmeyen reklamları toptan engelleyebilirsiniz.

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