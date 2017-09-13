Youtube-mp3.org sitesi Google’dan çıkartıldı

YouTube’dan şarkı indirme denilince akla ilk gelen internet sitesi olan youtube-mp3.org sitesi uzun zamandır telif hakları başı dertteydi.

Geçen yıl dava açıldığı haberlerinden sonra bile site hizmet vermeye devam etmişti.Geçtiğimiz günlerde youtube-mp3.org sitesi tamamen kapatıldı.

Siteye girmek isteyenler malesef ya bakım çalışması yada sayfa yüklenemedi hatası almaktadır.Youtube-mp3.org sitesi kapandıktan sonra google aramalarından da hemen çıkartıldı.Önceden youtube mp3 çeviri diye google’da aratıldığında ilk sırada çıkıyordu.Fakat artık sitenin ismini arattığınızda bile sayfayı göremiyorsunuz.Google algoritması gereği uzun süre kapalı kalan internet sitelerini hemen aramalardan çıkartarak ziyaretçilerine en doğru sonuçları vermeye çalışmaktadır.

YouTube müzik çeviri sadece bu site gerçekleşmiyor.Google’da bir sürü bu tarz internet siteleri hala hizmetlerine devam ediyor.Bu siteler ile alakalı bir dava var mı yok mu bilinmiyor.Youtube-mp3.org sitesinin kapanmasından sonra diğer benzer sitelerinin ziyaretçi sayılarında önemli artışlar baş gösterdi.

Sosyal medyaya baktığımızda ise birçok kişi bu sitenin açılmasını istiyor.Aynı kalitede ve hızlı başka bir site olmadığı dile getiriliyor.

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