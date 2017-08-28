YouTube Mobil Uygulamasında Olduğunu Bilmediğiniz 5 Özellik

YouTube tüm dünya üzerinde en çok kullanılan video izleme platformuyken, aslında pek çok kişinin bilmediği mobil uygulama özellikleri de var.

Her ne kadar bunlardan iki tanesi YouTube Red platformuna özel olsa da, VPN kullanarak ülkemizden de YouTube Red’i ücretsiz denemek mümkün.

Çift Dokunarak Video İlerletin

Eğer YouTube mobil uygulamasından video izliyorsanız, ekrana iki kez ard arda dokunun. Göreceksiniz ki, video 10 saniye ileri sarılacak.

Veri Kullanımını Sınırlandırın

Wi-Fi kullanmadığınız zamanlarda YouTube ciddi anlamda veri tüketimi gerçekleştiriyor. Kotalı internet sahibiyseniz, aslında bunu sınırlandırma seçeneğiniz de var. Uygulamanın Ayarlar > Genel > Mobil Veri Kullanımını Sınırla yolunu izleyerek belli bir limit koyabilirsiniz.

360 Derece Videoları VR Gözlükle İzleyin

YouTube’da yavaş yavaş 360 derece videolar yaygınlaşırken, bunları sanal gerçeklik gözlüğüyle izlemek de mümkün. Bunun için uygulamada sağ alttan VR ikonuna dokunmanız yeterli.

Arkaplanda Videoyu Oynatma

Bu aslında insanların yıllardır istediği bir özellik. İnsanlar şikayetçi olsa da, aslında YouTube Red üyeleri YouTube’u arkaplanda oynatmaya devam ediyor.

İnternet Yokken de Video İzleyin

YouTube Red’in en büyük avantajlarından birisi de videoları çevrimdışı izleme imkanı sunması. Böylece internetiniz yokken de indirdiğiniz videoları daha sonra izleyebiliyorsunuz. YouTube Red şu anda belli ülkelere özel olsa da, VPN ayarlarınızdan konumunuzu ABD gibi göstererek en azından 1 aylık ücretsiz deneyebilirsiniz.

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