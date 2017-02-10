YouTube Go APK indir (İnternetsiz YouTube)

YouTube Go APK indirmek istiyorsanız bu konumuzun size faydası olacaktır.

Akıllı telefonu olanlar birçok kez gün içerisinde youtube’a girmektedir.Mobil veri bağlantısı ile çok uzun süre girildiğinde malesef internet kotanız çok çabuk dolmaktadır.Mobil kullanıcıların yıllardır beklediği bir özellik olan çevrimdışı YouTube kullanımı özelliği bekleniyordu.YouTube Go uygulaması ile artık daha önce izlediğiniz videoları tekrar izlemek için internetinizin olmasına gerek kalmayacaktır.4.5G hayatımıza girdikten sonra internette gezme hızımız normal olarak arttı.YouTube sayesinde de kotamız çok çabuk dolduğu için milyonlarca kişi bu uygulamayı beklemektedir.yıllardır YouTube videolarını kaydedip, çevrimdışı izleme imkanımız olmuyordu.

Artık YouTube Go ile internettesiz devir başlıyor!

Geçen yıl Google tarafından Hindistan’da yapılan etkinlikte, YouTube’da yer alan videoları çevrimdışı izleme imkanı sunan YouTube Go’nun duyurusunu yapmıştı.Kullanıcıların sürekli izlediği videoları veri tasarrufu sağlamaları amacıyla yapılan bu uygulama artık izlediğiniz videoları daha sonradan internete bağımlı kalmadan izlemenizi sağlamaktadır.Bu uygulama sayesinde izlediğiniz videoyu indirmeden önce hangi kalitede kaydetmek istediğinizi size soran ve telefonunuzun hafızasına kayıt imkanı sunacaktır.

YouTube Go uygulaması nasıl indirilir?

Şimdilik sadece bu uygulama Hindistan’da yaşayan kullanıcılarının ulaşabildiği Play Store sayfasından yayınlandı.YouTube Go uygulaması başka ülkelere henüz açılmadı fakat APK dosyası sayesinde birçok kişi tarafından indirildi.

YouTube Go indir: http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/youtube-go/youtube-go-unreleased-0-26-67-release/youtube-go-0-26-67-android-apk-download/

Uygulama yükledikten sonra telefonunuzda kullanabilmeniz için mesaj yoluyla bir kod gelecek ve uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

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