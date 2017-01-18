Yerli Arama Motoru Geliyoo yöneticileri açıklama yaptı

Bildiğiniz üzere dün yerli arama motoru geliyoo.com haberler bütün haber ajanslarına son dakika haberleri olarak düşmüştü.

Bu projeyi destekleyenlerde oldu, desteklemeyenlerde oldu.Birçok kişi alt yapısı hakkında olumsuz yorumlar yaptıktan sonra Geliyoo yöneticileri kendi resmi internet sayfasında açıklama yaptı.Sizlere bu açıklamayı paylaşmak istedik.

Öncelikle haberimizin yapılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Değerli kullanıcılarımıza ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere bu yazı yayınlanmıştır. Haber yayın organlarında bahsi geçen çalışma hazır bir script’den faydalanılarak alan adı test olarak açılmıştır. “Google Özel Arama” servisi kullanılarak yayına açılan bu sitenin ve yazılımın hiç bir şekilde “Geliyoo” nun gerçek altyapısı ile ilgisi bulunmamaktadır.

Önceki haberde sunucu ve servisler için yeterli kaynak ve bütçeye sahip olmadığımızdan dolayı bu çalışma yayına açılmıştır. İlgili makam ve kuruluşlara varlığımızı hatırlatmak adına Geliyoo’nun reklam yayına sunulmuştur. Ziyaretçilerin kapalı bir site ile karşılaşmaları için sonuçlar bu şekilde servis edilmiştir.

Geliyoo’nun gerçek yazılım altyapısı, BigData üzerine kurulmuş ve içerisinde temel BigData özelliklerinin tamamı yer almaktadır. Türkiye’de arama motoru teknolojisine harcamış olduğumuz zaman, para ve emek vurgulanarak haberin kaynağında ve temelinde bilgilendirme yatmaktadır. Harcanan miktar için bahsedilen rakam 10 Milyon Türk Lirasıdır. Ayrıca bu para 7 yılda harcanmış olup her biri Resmi Fatura ve Gider Makbuzları ile tarfımızca arşiv altına alınmıştır. Vurgu yapılarak bahsedilen 10 Milyon Türk Lirası harcanmış olan çalışma şu anda online da görülen çalışma DEĞİLDİR.

Her haber kanalı ve yayın organının yapacağı haberi kontrol edemediğimiz için yapılan haberlerde kullanılan telafuzlar, bilgiler ve anlatımlar farklı anlaşılmış olabilir. Bu nedenle yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve doğru açıklamayı yapmak adına bu bildiri hazırlamış bulunuyoruz.

İlgili makam ve kuruluşlar “gerçek Geliyoo altyapısı” hakkında bilgi almak istediklerinde bizler ile iletişime geçerek alabiliyorlar. Şu ana kadar gelen telefon, mesaj ve maillere ilgili altyapının açıklaması yapılmış ve örnek altyapı için hazırlanan çalışma sunulmuştur.

Profesyonel arama motoru çalışmasını yayına açamadığımız için üzgünüz, ancak yeterli kaynak ve destek bulunduğunda yayına açacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Bu güce, beceriye ve tecrübeye sahip ve altyapısı ile de gerekli çalışmaları yaptığımız bilinsin istedik.

Tüm Kamuoyunun Bilgisine Saygı İle Duyurulur….

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