Yeni Nokia akıllı telefon modelleri

Nokia C1 ve Z2 Plus söylentileri çıkmaya başladı.

Bildiğiniz üzere Nokia, 2017 yılında akıllı telefon üretimine başlayacak.Nokia, akıllı telefonları henüz piyasada resmi olarak tanıtmadı fakat yurtdışı NOkia’ya yakın olan teknoloji sitelerinden gelen son dedikodulara göre Nokia Z2 Plus modeli ile gelebileceği belirtiliyor.2000’li yılların favori markası, akıllı telefon dünyasına ayak uyduramamıştı.

Telefonlarını microsoft’ta sattıktan sonra tekrardan piyasaya sağlam adımlarla girmesi gerektiğini biligor.Son çıkan söylentilere göre Nokia Z2 Plus modeli 4 GB RAM ile geleceği, 1.77 GHZ hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 820 yonga seti ile birlikte geleceği söyleniyor.Ayrıca Android’in 6.0.1 marshmallow ile en çok tercih edilen işletim sistemini kullanabilir.Nokia, yeni çıkacak modellerine Android işletim sistemi kullanırsa büyük beğeni toplayabilir.Lumia serilerinde Windows Mobile kullandığı için çok fazla talep görmemişti.

Noka ülkemizde tutunmak istiyorsa, uygun fiyat ve performans paketi ile birlikte gelmesi gerekmektedir.Örnek verecek olursa 1500 TL civarında bir telefon getirecekse, piyasadaki 1500 TL’lik telefonlardan çok üst seviye olması durumunda talep görecektir.

Nokia akıllı telefon modelleri hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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