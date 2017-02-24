Yeni Nokia 3310’dan beklenen özellikler

Bildiğiniz üzere Nokia,Lumia serisi modellerini Microsoft’ta bırakmıştı.Aradan geçen 2 yıldan sonra Nokia, güzel bir dönüş yapmak istiyor.

Nedeni ise 2000’li yılların en favori markası olan Nokia,akıllı telefon dünyasına ayak uyduramamış ve her geçen sene kan kaybetmişti.Nokia bir zamanlarında efsane olduğu için tekrar efsane modellerini geliştirerek dönmek istiyor.İlk çıkan söylentilere göre Nokia 3310, yenilenerek piyasaya giriş yapacak.

Yeni Nokia 3310, eski tasarımına sadık kalınacağı belirtiliyor.Tabi günümüz teknolojisininde uyarlanması gerekmektedir.En çok merak edilen ise Yeni Nokia 3310’un Android işletim sistemi mi yoksa yine Symbian işletim sistemi ile mi gelip gelmeyeceği merak edilmektedir.Günümüzde en çok tercih edilen işletim sistemi kesinlikle Android’dir.Bakalım Nokia yeni 3310’da neler yapacak göreceğiz.Eski Nokia 3310’da bildiğiniz üzere kemik tuşlar bulunuyordu.

Yeni tuş takımıda aynı olabileceği belirtiliyor.Şarj konusunda ise malesef herhangi bir netlik belirtilmiyor.Eskiden 3310’un bataryası çok rahat bir şekilde 1 hafta gidiyordu.Yeni Nokia 3310’da bakalım nasıl bir şarj süresi olacak.

Gelelim en çok merak edilen soruya?

Eski Nokia modellerinde bulunan Snake (yılan) oyunu yenisinde nasıl olacağı? Eski yılan oyunun üzerine birçok yılan oyunu yapıldı fakat o zamanki tadı malesef veremediler.Teknoloji tutkunları yeni Nokia 3310’un eski yılan oyununun yer almısını istiyor.

Sizlerin beklentileri neler?

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