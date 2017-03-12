Yeni Nokia 3310 WhatsApp yüklenecek mi?

Yeni Nokia 3310’a WhatsApp yükleniyor mu sorusuna yanıt arıyorsanız sizlere bir yazı hazırlamak istedik.

Bildiğiniz üzere Nokia uzun bir aradan sonra tekrardan piyasaya akıllı telefon ve akılsız telefonlar ile gelecek.Son zamanların en çok ses getiren modeli ise bir zamanların efsanesi Nokia 3310 oldu.Renkli ekran ve birkaç tasarımı değişikliliği ile gelecek olan yeni Nokia 3310 modeli satılmaya başlandıktan sonra büyük bir talep göreceğine hiç şüphe yok diyebiliriz.Yeni Nokia 3310 telefonu akıllı telefon olmadığı için akıllara sosyal medya uygulamaları nasıl kullanılacağı sorusu gelmektedir.Yeni Nokia 3310 modelinin işletim sistemi Series 30+ olacaktır.İşletim sistemi eski olduğu için birçok sosyal medya uygulamasından eksik kalacaktır.

Genellikle akıllara ilk olarak WhatsApp uygulaması gelmektedir.WhatsApp dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır.Yeni Nokia 3310’da WhatsApp yükleniyor mu sorusuna yanıt vermek istiyoruz.

WhatsApp resmi internet sitesine girdiğimizde yeni Nokia 3310’un kullandığı işletim sistemine destek vermeyeceği gözüküyor.Fakat resmi olmayan haberlere göre ise Nokia 3310 için WhatsApp uygulaması uyarlanacağı söyleniyor.Tabi bu haber resmi olmadığı için şimdilik söylenti olarak değer kazanmaktadır.Dünya üzerinden oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşacağını kesin gözüyle bakılan yeni Nokia 3310’da kesinlikle sosyal medya uygulamalarının kullanılması gerekmektedir.

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