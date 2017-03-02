Yeni Nokia 3310 Facebook,Instagram ve Twitter yükleniyor mu?

Yeni Nokia 3310’da youtube,facebook ve Instagram gibi uygulamalar çalışıyor mu diye merak ediyorsanız bu yazımız size göredir.

Bildiğiniz üzere uzun bir aradan sonra Nokia yeni modelleri ile piyasaya girdi.Gİrmeden önce çıkan söylentilerde yeni Nokia 3310 modelinin geleceği söyleniyordu.Bu söylentiler gerçek çıktı ve yeni tasarımı ile aradan geçen 17 seneden sonra Yeni Nokia 3310 resmi olarak tanıtıldı.Birçok kişi bu telefonun özelliklerinden dolayı tercih etmeyecektir.Fakat tasarımından dolayı ve efsaneliğinden dolayı bu telefon çok popüler olacaktır.

Yeni Nokia 3310 modeli ülkemize geldikten sonra bu telefonu almadan önce sosyal medya uygulamalarının çalışıp çalışmadığını araştıracaktır.Bu modelde S30 Plus işletim sistemi bulunmaktadır.Bu işletim sistemi malesef Facebook,Instagram ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını çalıştırmayacaktır.Sonuç olarak baktığınızda S30 Plus işletim sistemi, Android yada İOS işletim sistemlerinin yanından bile geçemez.

Kamera çözünürlüğü düşük,32 GB dahili depolama hafızası bulunuyor.Müzik dinlemek için birebir diyebiliriz.Çift hat özelliğininde bulunduğunu belirtelim.

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